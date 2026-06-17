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Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
Kaïl Boudache, joueur offensif de l’OGC Nice (AFP)

Boudache (OL) : "Ça me tenait à cœur de marquer contre Saint-Étienne"

  • par Alban Nivet

    • Il y a encore six mois, Kaïl Boudache n’imaginait pas se retrouver dans cette situation. Après avoir gravi les échelons grâce à son travail et sa détermination, le jeune ailier a convaincu l’OL de miser sur lui.

    Une progression rapide pour un joueur qui se décrit pourtant comme quelqu’un de discret en dehors du terrain. "Je suis quelqu’un de très timide, mais dans le jeu, je suis assez feu-folet", confie le jeune gaucher. Un profil qui se retrouve dans son style : un ailier placé majoritairement sur le côté droit, capable de provoquer son adversaire, de multiplier les courses et d’apporter de la percussion dans les derniers mètres.

    Un départ remarqué de l’OGC Nice

    Avant de rejoindre l’OL, Kaïl Boudache a marqué les esprits lors de son dernier match sous les couleurs de l’OGC Nice. Face à l'AS Saint-Étienne, le jeune offensif a trouvé le chemin des filets dans une rencontre symbolique pour lui. "On a fait ce qu’il y avait à faire. Ce but représente beaucoup pour moi, c’était mon dernier match avec Nice. Le club rival du club où j'ai signé, franchement, ça me tenait à cœur de marquer contre eux", explique-t-il. Ce but est venu conclure une première expérience prometteuse chez les professionnels. En 19 apparitions, Kaïl Boudache a déjà inscrit trois buts, des statistiques encourageantes pour un joueur encore en plein développement.

    Un profil de percussion pour l’avenir

    Gaucher évoluant principalement sur le côté droit, Kaïl Boudache possède un profil recherché dans le football moderne. Sa capacité à répéter les efforts, attaquer la profondeur et éliminer dans les petits espaces pourrait faire de lui une arme intéressante pour l’avenir de l’OL. À Lyon, le jeune ailier tentera désormais de poursuivre son ascension et de transformer son rêve de supporter en réussite sous le maillot qu'il admirait plus jeune.

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