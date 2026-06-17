Désigné bien malgré lui comme la grosse vente de l'OL avant la fin juin, Afonso Moreira sera bientôt un joueur du Bayer Leverkusen. L'ailier portugais est arrivé en Allemagne ce mercredi et passe actuellement sa visite médicale.
Cette fois, la messe est dite et il n'y aura plus de retour en arrière. Afonso Moreira a bien essayé de faire comprendre à ses dirigeants qu'il se sentait bien à Lyon et se voyait encore faire a minima une saison de plus, la réalité économique l'a emporté sur l'humain. Dans les prochaines heures, l'ailier portugais sera un joueur du Bayer Leverkusen, sous condition d'une visite médicale réussie. Cette dernière se passe actuellement puisque Moreira a débarqué en début d'après-midi du côté de Cologne, avant de se rendre au centre du club allemand, à quelques kilomètres de là.
Un départ qui va faire du bien aux finances
Les différents tests réussis, l'ancien du Sporting Portugal signera un contrat de cinq, soit jusqu'en 2031, alors qu'il était désormais sous contrat jusqu'en 2030 à l'OL. En plus d'une nette revalorisation salariale chez le sixième de Bundesliga, Afonso Moreira va donc permettre à l'OL d'avoir un peu plus d'oxygène au moment de se rendre devant la DNCG en début de semaine prochaine. Le chèque de plus de 30 millions d'euros (bonus compris) va faire du bien aux finances lyonnaises, mais si 20% de la plus-value ira tout droit au Portugal.
Bon ça va faire mal pour l'équilibre de l'équipe, mais du bien pour les finances... Même si au final la somme reçu sera seulement aux alentours de 25M net j'imagine.
Peut-être même pas 25M, si on est à 30M bonus compris ca veut dire qu'on est peut-être à 25M net. Ça voudrait dire qu'on touche moins de 20 millions.
Comme on est aux abois, j’imagine que ca nous fait passer la DNCG.
Mais ca envoie un très mauvais message aux jeunes joueurs que l’on recrute. On attend désespérément qu'ils se projettent au club, qu'ils s'identifient, qu'ils mouillent le maillot pour l’OL et quand on en a un qui le joue jeu au delà de toute espérance, on le vend direct. Donc comme à l’OM, on ne va avoir que des mercenaires qui sont juste là pour se montrer sans auxun affect ni intégration. Le club les y encourage (involontairement mais c'est quand même dommage).
Oui enfin ça dépend quand même. L'année dernière c'était Mikautadze, cette année c'est Moreira, j'espère qu'on va se limiter à pousser vers la sortie seulement 1 joueur par saison.
C'est déjà triste, pour le joueur, le club, et les supporters de fonctionner ainsi. Mais le pire ce serait qu'on fasse cela avec plusieurs joueurs chaque saison...
Je vais reprendre l'exemple du LOSC, parce que je pense que c'est actuellement notre modèle. Eux font pareil que nous, ils vendent aussi leurs meilleurs joueurs assez régulièrement, et repartent la saison suivante avec les joueurs qui étaient remplaçants et qui venaient de rejoindre leur club la saison précédente (permet un temps d'adaptation).
Au final ils s'en sortent très bien, et en plus de ça, ils forment des joueurs avec des profils très recherchés ! Donc au lieu de les vendre 25-30M, ils les vendent au moins 50M ! Donc j'attends de voir la suite, mais je pense que ce modèle peut nous permettre quand même d'être compétitif, et de vivre des belles choses chaque saison.
Le risque encore une fois, c'est qu'on se foire sur un mercato, et qu'on dégringole dans le classement. Cela aurait des conséquences terribles puisque cela voudrait dire que nos joueurs n'ont pas performés, et donc valent moins, alors que la situation économique du club est pire.
Quelle tristesse, quel cercle vicieux que ce trading à court-terme... Si on ne fait pas mieux sportivement cette saison que la saison dernière, on n'est pas près de s'en sortir.
Il faut dire qu'on y était préparé Mopi ! On sait même que cela va durer encore sur plusieurs saisons il ne faut pas se leurrer. Espérons que le club continue de bien gérer les mercatos.
Ce qui fait mal c'est que le joueur lui souhaitait rester, mais le club l'a poussé vers la sortie pour sauver ses comptes !
J'ai envie de chialer... On peut même pas garder un jeune qui a une seule saison en pro dans les pattes et qui fait 50% des résultats de l'équipe. Des joueurs comme ça on n'en retrouvera pas tous les jours.
Il y a Himbert mais il sera vendu là saison prochaine lui aussi puisqu'on va retomber dans les mêmes travers financier. Les deux ex nous on foutu dans la merde et pour un bon moment.
Ya plus de foot , que du business...
La honte. Il n'y a pas d'autres termes possibles, juste la honte. Tous les autres clubs se foutent de notre gueule et à raison. On est les dindons de la farce, on refuse 30M cette hiver pour Kluivert, un défenseur remplaçant souvent blessé, et on accepte la première offre venu pour notre meilleur attaquant sans essayer de négocier ???
Je comprend le désarroi général et je le partage, mais on a juste pas le choix, si on avais reçu des offres réelles pour Tessman, AMN, Fofana, Mangala, Nuamah ils auraient pas vendu Moreira..
La situation économique nous oblige à trouver 30M€ rapido..
Et on sais tous que pendant 2-3 ans chaque été sera comme ça..
Aucune surprise pour ma part ..
d'accord avec toi @leroilyon
Et puis vendre 30 M€ un joueur côté à 20 sur Transfermarkt, c'est pas si mal négocié
Et surtout bravo au flair de la cellule de recrutement
Non le roilyon pas Fofana, ne le met pas la dedans c'est un de nos meilleurs joueurs, tu vas pas faire comme ses pisses vinaigre qui l'ont adulé et qui maintenant sous prétexte qu'il a été blessé veulent s'en débarrasser.
Pour se réconforter on peut se dire que le club a vendu le remplaçant de notre fer de lance offensif...
Moreira merci pour tout ce que tu as fait pour l'OL.
En te souhaitant un excellent parcours dans ton nouveau club.
On commencera à s'en sortir quand les très hauts salaires ne seront plus là et quand on aura trouver un entraîneur qui sera capable de nous emmener loin en Europa ligue.
J'y pense, n'est-il point possible de le vendre genre 4M. avec des bonus accessible à 20 M.?
J'dis ça comme ça....Genre un bonus à 20 M. si il est à l'heure à le reprise du Bayer...
Sino,n bon vent mon gars, et merci d'avoir suppléé aussi bien Fofana....