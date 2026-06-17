Désigné bien malgré lui comme la grosse vente de l'OL avant la fin juin, Afonso Moreira sera bientôt un joueur du Bayer Leverkusen. L'ailier portugais est arrivé en Allemagne ce mercredi et passe actuellement sa visite médicale.

Cette fois, la messe est dite et il n'y aura plus de retour en arrière. Afonso Moreira a bien essayé de faire comprendre à ses dirigeants qu'il se sentait bien à Lyon et se voyait encore faire a minima une saison de plus, la réalité économique l'a emporté sur l'humain. Dans les prochaines heures, l'ailier portugais sera un joueur du Bayer Leverkusen, sous condition d'une visite médicale réussie. Cette dernière se passe actuellement puisque Moreira a débarqué en début d'après-midi du côté de Cologne, avant de se rendre au centre du club allemand, à quelques kilomètres de là.

Un départ qui va faire du bien aux finances

Les différents tests réussis, l'ancien du Sporting Portugal signera un contrat de cinq, soit jusqu'en 2031, alors qu'il était désormais sous contrat jusqu'en 2030 à l'OL. En plus d'une nette revalorisation salariale chez le sixième de Bundesliga, Afonso Moreira va donc permettre à l'OL d'avoir un peu plus d'oxygène au moment de se rendre devant la DNCG en début de semaine prochaine. Le chèque de plus de 30 millions d'euros (bonus compris) va faire du bien aux finances lyonnaises, mais si 20% de la plus-value ira tout droit au Portugal.