OL : il y a un an disparaissait Bernard Lacombe

Ce mercredi 17 juin 2026 marque le premier anniversaire de la disparition de Bernard Lacombe. Un grand vide accentué par le décès de Fleury Di Nallo il y a quelques semaines.

Il aurait certainement eu des mots assez durs pour fustiger la quatrième place acquise en fin de saison et surtout le visage montré lors de la dernière journée contre le RC Lens. Mais, comme tout amoureux de l’OL, il aurait apprécié l’état d’esprit observé sur tout cet exercice 2025-2026 et le renouveau lyonnais. Tout cela, Bernard Lacombe l’a malheureusement suivi d’en haut. En ce mercredi 17 juin 2026, cela fait un an que l’ancien attaquant de l’OL est décédé. Tout le monde a encore en mémoire l’annonce choc de sa disparition, mais aussi ses obsèques du côté de Fontaines-sur-Saône, qui avaient réuni tout le paysage du football français.

L'OL a pleuré ses légendes

Un an plus tard, Bernard Lacombe est toujours bien présent dans les pensées lyonnaises. À chaque neuvième minute d’un match disputé au Parc OL, sa photo est affichée sur les écrans géants du stade, accompagnée par les applaudissements de milliers de spectateurs. La perte d’une partie de l’histoire du club lyonnais est revenue en plein visage il y a quelques semaines avec la disparition de Fleury Di Nallo. Son grand ami avec qui il va de nouveau regarder les matchs de l’OL de tout là-haut. Avec leur franc-parler légendaire.