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Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
Abner lors d’OL – Getafe à Bourgoin (crédit : David Hernandez)

OL : retour à Pierre-Rajon, un rendez-vous devenu habituel

  • par Alban Nivet

    • L'Olympique Lyonnais retrouvera une enceinte devenue familière de ses préparations estivales. Pour la neuvième fois depuis 2017, les Lyonnais disputeront un match amical au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

    Utilisée à de nombreuses reprises par le club rhodanien durant l'été, l'enceinte iséroise a vu défiler plusieurs générations de joueurs lyonnais, de Nabil Fekir à Corentin Tolisso, en passant par Houssem Aouar, Léo Dubois ou encore Maxence Caqueret. En huit rencontres disputées à Pierre-Rajon depuis 2017, l'OL affiche un bilan positif de cinq victoires, un match nul et deux défaites, pour 18 buts marqués et 7 encaissés.

    Un rendez-vous devenu habituel

    Au fil des années, Pierre-Rajon est devenu un lieu de passage régulier pour les Lyonnais lors de leurs préparations estivales. Le stade a accueilli aussi bien des affiches de prestige contre l'Ajax Amsterdam, Fulham, le Torino ou Getafe, que des rencontres face à Bourg-en-Bresse ou encore deux oppositions face au Dynamo Kiev lors de l'été 2022. Le prochain match de l'OL à Pierre-Rajon aura lieu le 15 juillet face au Servette FC. Une affiche qui rappellera le précédent duel entre les deux équipes dans l'enceinte berjallienne. Le 13 juillet 2019, les Suisses s'étaient imposés 2-1 face aux Lyonnais lors d'une rencontre de préparation estivale. Sept ans plus tard, les Rhodaniens auront l'occasion de prendre leur revanche. Le prochain rendez-vous permettra donc aux supporters lyonnais de renouer avec une enceinte qui accompagne désormais régulièrement les débuts de saison de l'OL.

    Les matchs de l'OL à Pierre-Rajon depuis 2017

    18 juillet 2017 : OL 2-0 Ajax Amsterdam

    21 juillet 2018 : OL 4-0 Fulham

    13 juillet 2019 : OL 1-2 Servette FC

    10 juillet 2021 : OL 5-1 Bourg-en-Bresse

    12 juillet 2022 : OL 1-3 Dynamo Kiev

    12 juillet 2022 : OL 3-0 Dynamo Kiev

    31 juillet 2024 : OL 0-0 Torino

    9 août 2025 : OL 2-1 Getafe

    15 juillet 2026 : OL - Servette FC

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