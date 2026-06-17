Ce mercredi soir et dans la nuit, les deux derniers groupes de la Coupe du monde 2026 font leur entrée en lice. Dans le groupe L, la Croatie de Duje Caleta-Car se frotte à l'Angleterre, tandis qu'Ernest Nuamah et le Ghana affronteront le Panama.

La première journée de la Coupe du monde 2026 touche bientôt à sa fin. Dès jeudi, le Mondial entrera dans son deuxième acte de la phase de poules après un programme bien chargé ce mercredi soir et durant la nuit. Deux groupes font leur entrée en lice avec le groupe K et le groupe L. C'est d'ailleurs ce dernier qui concerne l'OL, ou plutôt ses représentants. Ils ne sont plus que deux à ne pas avoir encore joué dans cette compétition : Ernest Nuamah et Duje Caleta-Car, de retour de prêt après sa saison à la Real Sociedad. C'est d'ailleurs le défenseur central qui jouera en premier ce mercredi soir. À 22 h, la Croatie se frotte à l'Angleterre à Dallas. N'ayant pas joué une seule minute en match de préparation, Caleta-Car devrait logiquement débuter sur le banc.

Nuamah, un rôle important à jouer dans ce Mondial ?

Ce sera certainement le cas aussi pour Ernest Nuamah. Invité surprise de la liste ghanéenne après n'avoir joué qu'une demi-heure de jeu avec l'OL depuis son retour de blessure, l'ailier a plutôt été à son avantage en préparation. Suffisant pour lui ouvrir les portes du onze dans la nuit de mercredi à jeudi (1h) contre le Panama ? Cela semble précipité, mais le joueur de l'OL devrait logiquement avoir des minutes à se mettre sous la dent en cours de match.