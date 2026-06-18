Ligue 1 : ancien joueur de l'OL, Éric Roy est mort

Entraîneur de Brest, mais aussi ex-joueur professionnel passé par l'OL, Éric Roy est décédé mercredi à 58 ans. Il luttait contre un cancer du pancréas.

Affectueusement surnommé Éric "le King", Éric Roy nous a quittés. Mercredi, sa famille a annoncé la nouvelle, celle qui plonge le monde du football, à nouveau, dans le deuil. Quelques jours après Bryan Bergougnoux, un autre personnage de notre Ligue 1 s'en est allé. Niçois d'origine, Éric Roy est mort à 58 ans des suites d'un cancer du pancréas. Ancien joueur marquant de l'OGCN ou de Marseille, l'ex-milieu de terrain a aussi réalisé un joli passage à l'Olympique lyonnais entre 1993 et 1996.

Arrivé dans l'équipe première en même temps que Manuel Amoros, Pascal Olmeta ou encore Florent Laville, il aura, au fil de ses 128 apparitions (12 buts), terminé vice-champion de D1 en 1995 et surtout participé à la finale de la Coupe de la Ligue en 1996. Ce jour-là, contre Metz, il pense offrir le titre à l'Olympique lyonnais. Mais son but sera finalement refusé par l'arbitre Marc Batta, et ce sont les Messins qui gagneront aux tirs au but.

L'exploit du podium avec Brest en 2024

Malgré une belle carrière sur les terrains, c'est finalement comme coach qu'il s'épanouira davantage, du moins sur le plan des résultats. A Brest en particulier, où il laissera une trace indélébile. Meilleur entraîneur du championnat en 2024 et technicien français de l'année, toujours en 2024, il est récompensé pour l'incroyable podium des Brestois à l'issue de la saison 2023-2024. Lors de l'exercice suivant, les Bretons terminent 18es de la phase de classement de la Ligue des champions et échouent en barrages face au PSG, futur vainqueur.

Toutes mes pensées se tournent vers la famille et les proches de ce grand monsieur du football français. Reposez en paix Monsieur Roy. 🕊️ pic.twitter.com/a3Eq3eaad8 — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) June 17, 2026

Footballeur, directeur sportif, consultant... Éric Roy aura occupé bien des casquettes. De son aventure rhodanienne, il avait déclaré à Ouest-France en 2023 : "Je pense avoir laissé un très bon souvenir là-bas et moi j’en garde aussi un super souvenir. C’est un des endroits où j’ai gardé le plus d’amis en dehors du foot. Donc j’ai vraiment beaucoup de tendresse et d’affection quand je repense à ces trois années." C'est sûrement avec beaucoup de tristesse et une pensée émue pour lui que l'OL et Brest se retrouveront le week-end du 7 novembre, du côté du Finistère.

Toute l'équipe d'Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.