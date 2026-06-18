Mercato : Claude Puel (ex-OL) n'est plus entraîneur de Nice

Parvenu à sauver Nice in extremis lors des barrages, Claude Puel ne poursuivra pas sa mission. L'ancien entraîneur lyonnais n'a pas été prolongé par les Aiglons.

À 64 ans, Claude Puel replongera-t-il dans le milieu en retrouvant un banc en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? C'est déjà à la surprise générale qu'il est arrivé au chevet de Nice en décembre 2025. Sa mission, permettre à ce groupe de sortir la tête de l'eau en prenant la suite de Franck Haise. Son second passage à l'OGCN après 2012-2016 fut difficile, mais il s'est conclu de belle manière.

Les Niçois ont obtenu leur maintien sur le fil, en battant Saint-Étienne au terme des barrages suite à la 16e place finale. Un moindre mal, après quoi tout le monde se serre la main et se dit au revoir. Ce mercredi, l'équipe azuréenne a annoncé qu'il ne prolongerait pas l'ancien coach de l'Olympique lyonnais (de 2008 à 2011). Elle a adressé un message de remerciement au Castrais. "Arrivé dans une période particulièrement délicate, il a contribué à sauver le club de la relégation et à lui permettre d'aborder l'avenir dans de meilleures conditions", explique-t-elle dans un communiqué.

Pantaloni lui succède

Après cette saison catastrophique en championnat et presque belle en Coupe de France (finale), le Gym repart sur un autre projet. Comme beaucoup de formations dans l'élite, il change de représentant sur son banc. Olivier Pantaloni (ex-Lorient) s'est engagé pour deux ans. Un homme qui a noirci la page du mercato, puisqu'il a été lié à Toulouse, Lens ou encore Nantes avant de rallier les Alpes-Maritimes.