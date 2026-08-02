Mercato : l'OL tient un nouveau défenseur central

Felix Bacher est Lyonnais. Le défenseur central a signé jusqu'en 2031 avec l'OL, qui a payé 4,3 millions d'euros pour le recruter.
Voilà la sixième recrue de l'OL (sans compter l'option levée pour Noham Kamara) cet été. Ce dimanche, le club a officialisé l'arrivée de Felix Bacher, défenseur central. Déjà bien pourvu à ce poste, l'Olympique lyonnais s'est entendu avec Estoril pour acquérir l'Autrichien. Les Rhodaniens ont déboursé 4,3 millions d'euros sur ce transfert, en plus d'abandonner un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente (12,5%). Les bonus pourront monter jusqu'à 800 000 euros. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2031.
Le futur pendant de Niakhaté ?
Il complète donc un effectif déjà composé de Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert, Noham Kamara, Melvine Otobo et même Duje Caleta-Car, toujours sous contrat. Dans l'idée, le footballeur d'1m90 sera à terme la doublette du Sénégalais, qui jouera à gauche. À 25 ans, Bacher va connaître un nouveau pays, lui qui a énormément bougé durant sa carrière. Formé à l'AKA Tirol, il est aussi passé par le FC Wacker, la réserve de Fribourg, puis par le WSG Tyrol. Il a rejoint les rangs d'Estoril en juillet 2024.
Point très important, il apparaît suffisamment solide pour enchaîner les rencontres, lui qui a disputé 35 des 36 affiches de son équipe la saison dernière, toutes compétitions confondues. À voir maintenant comment sera gérée la concurrence dans l'axe. Qui seront les titulaires, et qui sera invité à partir ? Certains devront prendre leur mal en patience.
Bienvenue chez les gones Félix et , à n’en pas douter, tu vas bien t’éclater ici.
👍🔴🔵
Sera t'il un Jack O'Brien ? inconnu et explose chez nous en 1 an pour le revendre illico
Tiens en lisant son descriptif, j'ai pensé à big Jack aussi ! J'aimerais bien retrouver ce type de joueur. En espérant qu'il reste plus longtemps, lui aussi...
La vidéo .ouahouuuu! Ça déménage
Ah oui! L'homme de fer...
Étonnant que Porto, Benfica ou le Sporting ne se soient pas penchés sur l'homme de fer !
https://youtube.com/shorts/_917LQZ8iPQ?si=xlrGoHJ7xozWbvrH
12,5%, c'est quoi ce chiffre ? ça a du négocier dur à ce sujet 😄
En tout cas, ce recrutement me laisse vraiment perplexe sur la levée d'option de Kamara. Soit Kluivert soit Kamara est vu comme un latéral, voire même en surprise en 6. Sinon j'ai du mal à comprendre l'empilement à ce poste.
Ou alors il y a des départs prévus dont on entend pas encore parler...
Une volonté de retisser des liens avec le PSG ?!
Simple supputation !
À mon avis Mata va s’assoir sur le banc dans pas longtemps…
Mais surtout, décalons Kluivert à droite bon sang ! Arrêtons les frais avec AMN…
Bonjour RBV. D’accord avec toi, on aurait alors en DC Bacher, Niakhaté et Mata, Kamara pour la rotation; un expérimenté et un jeune. Arrière droit Kluivert avec Kango pour la rotation; je pense à un départ pour AMN.
Et puis cette phrase "il sera à terme associé à Niakhaté à droite", qu'on lit sur l'équipe et ici, ça sort d'où ? Qui l'a dite ? Kluivert et Kamara ils ne sont pas prévus pour être associé à terme avec Niakhaté ?
Pour l’instant Kluivert et Kamara n’ont semble-il pas vocation à être titulaires dans l'axe. Kamara est un pari pour l’avenir. Soit il fsut l'intégrer petit à petit (entrées en cours de match, titularisation y compris ARG ou dans une defense à 3 sur les matchs avec moins d'enjeu) soit le prêter. Mais il faut qu'il joue. Là où le recrutement de Bacher n'est pas contradictoire avec son développement c'est qu'ils n’ont pas le même profil. Kamara c'est un defenseur moins physique et plus fin avec le ballon.
Il faut voir aussi que (LDC ou Europa league), il y aura une quarantaine de matchs à jouer. + la sélection nationale pour Niakhaté et Ouedraogo. Sans compter les blessures. On a vu l’année dernière que dès qu'il y avait quelques blessés on était sans solution et que plongeait (rappelons nous du mois de mars). Si on peut avoir de quoi faire tourner, et éviter les blessures c'est bien mieux. Et puis, je le disais dans un autre commentaire, il ne faut pas exclure la defense centrale à 3 sur certains matchs.