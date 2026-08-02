Mercato : l'OL tient un nouveau défenseur central

Felix Bacher est Lyonnais. Le défenseur central a signé jusqu'en 2031 avec l'OL, qui a payé 4,3 millions d'euros pour le recruter.

Voilà la sixième recrue de l'OL (sans compter l'option levée pour Noham Kamara) cet été. Ce dimanche, le club a officialisé l'arrivée de Felix Bacher, défenseur central. Déjà bien pourvu à ce poste, l'Olympique lyonnais s'est entendu avec Estoril pour acquérir l'Autrichien. Les Rhodaniens ont déboursé 4,3 millions d'euros sur ce transfert, en plus d'abandonner un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente (12,5%). Les bonus pourront monter jusqu'à 800 000 euros. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2031.

Le futur pendant de Niakhaté ?

Il complète donc un effectif déjà composé de Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert, Noham Kamara, Melvine Otobo et même Duje Caleta-Car, toujours sous contrat. Dans l'idée, le footballeur d'1m90 sera à terme la doublette du Sénégalais, qui jouera à gauche. À 25 ans, Bacher va connaître un nouveau pays, lui qui a énormément bougé durant sa carrière. Formé à l'AKA Tirol, il est aussi passé par le FC Wacker, la réserve de Fribourg, puis par le WSG Tyrol. Il a rejoint les rangs d'Estoril en juillet 2024.

Point très important, il apparaît suffisamment solide pour enchaîner les rencontres, lui qui a disputé 35 des 36 affiches de son équipe la saison dernière, toutes compétitions confondues. À voir maintenant comment sera gérée la concurrence dans l'axe. Qui seront les titulaires, et qui sera invité à partir ? Certains devront prendre leur mal en patience.