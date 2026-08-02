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Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
Sael Kumbedi lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : Marseille s'intéresserait à Saël Kumbedi (ex-OL)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Avec la relégation de Wolfsburg, Saël Kumbedi a un bon de sortie. Plusieurs clubs seraient intéressés par son profil, dont l'OM.

    Vendredi 24 juillet, il a pu retrouver quelques visages familiers. À l'occasion du match amical entre l'OL et Wolfsburg, Saël Kumbedi a affronté son ancien club. Les Allemands ont perdu 2-0, mais l'essentiel était ailleurs pour le défenseur qui a joué la première période de 60 minutes. On l'a vu échanger avec Malick Fofana, Justin Bengui, Orel Mangala ou encore Ernest Nuamah. L'occasion de se rappeler de bons souvenirs, et d'évoquer l'avenir ?

    Celui du latéral droit devrait changer cet été. En effet, lui et ses coéquipiers sont descendus en deuxième division au terme du précédent exercice. Et à 21 ans, doté d'une solide expérience (une centaine d'apparitions chez les pros), il est un élément qui sera difficile à garder pour l'écurie de Basse-Saxe. Plusieurs formations européennes l'auraient dans leur viseur. Dont une Française. Selon Foot Mercato, Marseille ferait partie des intéressés. Le directeur sportif Grégory Lorenzi tiendrait en haute estime le champion d'Europe U17 en 2022 avec les Bleuets. Mais l'OM chercherait à réaliser l'opération en prêt, tandis que les dirigeants wolfsbourgeois attendent un transfert sec.

    L'OL a 10% en cas de plus-value

    La saison passée, s'il n'avait pas pu empêcher la relégation de son équipe, Saël Kumbedi avait tout de même disputé 28 affiches et délivré 5 passes décisives. De quoi pousser Wolfsburg à lever l'option d'achat dès la fin décembre 2025. Sur cette opération, l'Olympique lyonnais avait obtenu 7 millions d'euros (6 à l'achat + le million du prêt payant). S'il part, l'international Espoirs pourrait rapporter quelques deniers à l'OL, qui possède toujours 10% sur une potentielle plus-value. Reste à savoir si les candidats appréciant son profil seront disposés à "casser leur tirelire" pour le natif de Stains (Seine-Saint-Denis).

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    1 commentaire
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 2 Août 26 à 13 h 38

      On peut le regretter vu les prestations d'AMN

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