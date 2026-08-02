OL Académie : du mieux pour la réserve

Après la débâcle contre Montpellier-Atlas le week-end passé, la réserve de l'OL a poursuivi samedi sa préparation contre la B de Rumilly-Vallières. Match nul entre les deux formations au coup de sifflet final.

Le 29 août prochain, un gros morceau, Bourgoin, viendra au GOLTC pour lancer le championnat de National 2 (ex-N3). Pour l'instant, la réserve de l'OL n'est pas prête pour ce rendez-vous. Mais elle a encore du temps pour monter en régime, et elle a déjà montré du mieux samedi. Lourdement battue par Montpellier-Atlas le week-end passé (1-4), l'équipe de Gueïda Fofana disputait son deuxième match amical de l'été ce samedi.

Doublé pour Lurika, Hamdani décisif

Elle affrontait la B de Rumilly-Vallières, pensionnaire de Régional 1. Avec les renforts de Melvin Otobo et Adil Hamdani, ainsi que les premiers pas de l'ex-Caennais Cluver Sambi, on pouvait s'attendre à une prestation de meilleure facture. Les débuts ont été prometteurs, avec un doublé de Néhémie Lurika, dont un but sur penalty après une faute sur Walid Nechab. Hamdani avait offert le premier but à l'avant-centre.

Devant au tableau d'affichage à la demi-heure de jeu, les jeunes Lyonnais ont finalement concédé le nul (2-2). Avec encore quelques erreurs de jeunesse en seconde période comme ce penalty concédé sur la réduction du score. Leur adversaire a égalisé dans la foulée peu de temps après le retour des vestiaires. Il reste donc encore du chemin à parcourir pour cet effectif profondément renouvelé avant d'être d'attaque pour la réception des Berjalliens fin août.