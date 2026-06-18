Nouvelle recrue lyonnaise, Kaïl Boudache s'apprête à vivre un grand changement dans sa carrière, à seulement 20 ans. L'ailier, assez réservé dans la vie, voudra étaler toutes ses qualités avec le ballon.

Même si l'on suit assidûment la Ligue 1 et que son nom est familier, Kaïl Boudache doit encore se faire connaître dans notre bon vieux championnat. L'année 2026 est néanmoins celle de la révélation pour le footballeur de 20 ans. Il a disputé son premier match en pro fin janvier seulement. Tout va très vite, puisque six mois après, le voilà à l'OL, lui le natif d'Alès et qui y a très longtemps évolué.

Les dirigeants rhodaniens ont vu chez lui un bon coup à moindres frais, puisque les Aiglons ne sont pas parvenus à lui faire signer un contrat afin de le sécuriser. Pourtant, il était bien dans les radars des observateurs. "C’est un garçon dont on entendait parler depuis plusieurs années pour ses performances avec les U17, les U19 ou le groupe Élite. Notamment pour sa capacité à marquer de très jolis buts. [...] Franck Haise est passé à côté du phénomène. Il a dû estimer qu’il n’avait pas encore assez de maturité physique ou dans son jeu pour représenter une vraie option, nous explique Leandra Iacono, journaliste pour Nice-Matin. Rappelons que la concurrence devant était toute autre avec Boga, Cho, Guessand, Laborde, Diop, Bouanani…"

Il n'hésite pas à jouer ses duels, à percuter.

Arrivé en 2022 depuis l'OAC, le gaucher aura donc attendu janvier 2026, et Claude Puel, pour faire ses débuts chez les grands. Dans un contexte à la fois pesant, mais finalement dans lequel lui n'avait pas grand-chose à perdre. "Le foot, c’est une question d’opportunité. Lui a vraiment su tirer son épingle du jeu au bon moment avec un coach qui adore les joueurs de son profil et n’a pas peur de lancer des jeunes. Il lui a donné de la confiance et Boudache a su lui rendre, détaille notre consœur. [...] Il a amené de la fraîcheur et de l’audace à une équipe fébrile qui se posait beaucoup de questions."

L'insouciance de la jeunesse avec le Franco-Algérien (il a choisi de représenter les Fennecs mais attend sa première cape). "Dans le jeu, je suis un peu feu-follet. J'aime courir de partout avec le ballon, éliminer les adversaires", explique-t-il sur la chaîne de son nouveau club. Ce que confirme notre interlocutrice. "Il est vif et percutant, n’a pas peur du un contre un. Il lit bien les espaces, aime prendre la profondeur. C'est un bon dribbleur avec de bonnes qualités de finition", décrit-elle.

Un contraste saisissant avec sa personnalité très discrète. "Je suis très timide, même dans la vie de tous les jours", confirme le principal intéressé. "En effet, il est assez timide, au sein du vestiaire. Il était surtout proche des autres jeunes comme Brad-Hamilton Mantsounga ou Djibril Coulibaly", complète Leandra Iacono. Ce qui ne l'empêche pas de beaucoup se donner sur la pelouse.

Car dans le système de Paulo Fonseca, il lui sera demandé, à l'image d'un Afonso Moreira sur le départ, de ne pas rechigner à la tâche dans son couloir. Ce à quoi apparemment il a pris l'habitude. "Cette timidité ne se voit pas du tout sur le terrain où il ne manque pas d’audace. Pour un attaquant, il est quand même assez concerné par le travail défensif. Il est capable de faire de gros efforts de repli, avec un bon volume de courses", insiste notre consœur.

Encore des paliers à franchir

Maintenant, le staff aura, comme il a pu le faire avec d'autres profils sur cet exercice, du boulot afin de le faire progresser sur plusieurs aspects du jeu. "Il a encore pas mal de choses à travailler, principalement sur sa capacité à rester consistant sur la globalité d’une rencontre, il disparaît trop par séquences, remarque la spécialiste de l'OGCN. Il a une grosse marge concernant sa prise de décision et sa lecture du jeu, faire le bon choix au bon moment. Et physiquement il doit s’étoffer. Il est trop frêle et ça lui dessert car les arbitres estiment qu’il tombe trop facilement. Par contre il n’a pas peur du duel et d’aller au combat."

Qualifié de "très respectueux" (il a échangé avec Claude Puel, le remerciant de l'avoir lancé dans le grand bain), l'ailier droit arrive sur une bonne dynamique. Il a marqué lors du barrage retour face à Saint-Étienne (4-1). Surtout, il sort "d'une demi-saison au-delà des attentes. Il a vraiment inscrit des buts importants, les supporters de l’OGC Nice lui en sont reconnaissants. Il a commencé fort, a très bien fini mais a eu un creux logique au milieu avec des prestations plus neutres. Un petit coup de moins bien physique aussi. Je pense qu’il a également été un peu perturbé par les négociations difficiles autour de son contrat professionnel et les sollicitations extérieures", estime Leandra Iacono.

Belle promesse, Kaïl Boudache devra maintenant répondre à une question après ses 19 premières apparitions. "Il est bon, mais est-ce qu'il est prêt pour ce projet, avec toutes ces attentes ?", se questionnait Antar Abdekouarit (Anbae TV) dans Tant qu'il y aura des Gones. Réponse dans quelques semaines/mois pour celui qui incarnera la menace offensive dans le couloir droit avec Ernest Nuamah.