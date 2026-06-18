Après Pavel Šulc et Moussa Niakhaté, un 3e Lyonnais était titulaire en Coupe du monde. Ernest Nuamah a disputé une petite heure de jeu lors de Ghana - Panama.

Tout juste de retour avec l'OL, Ernest Nuamah vit déjà la plus grande compétition de sa carrière. Si on avait des incertitudes physiques sur son cas, le Ghana, visiblement, n'en a aucune. Après trois matchs seulement cette saison avec l'OL, l'ailier a gagné sa place pour la Coupe du monde. Il entre directement lancé dans le grand bain. Il était titulaire contre le Panama durant la première journée de la compétition.

À l'image de sa sélection, ce ne fut pas spécialement brillant. Le joueur de 22 ans a peu été trouvé dans la zone de vérité. Il n'a pas non plus remporté beaucoup de duels (2 sur 9) ni réussi de dribble (0/3). Au moins a-t-il repris encore un peu de rythme durant les 58 minutes passées sur la pelouse. Concernant la rencontre, elle a longtemps été assez fermée, avant de s'ouvrir sur la fin.

Le Ghana au bout du bout

Dans cette partie cruciale pour la qualification (le groupe comprend aussi l'Angleterre et la Croatie), ce sont les Ghanéens qui en sortent vainqueurs. Au bout du bout, à la 95e minute, Caleb Yirenkyi a conclu le service sur un plateau de Brandon Thomas-Asante aux confins du temps additionnel (1-0). Prochain rendez-vous pour les Black Stars le mardi 23 juin, face aux Anglais (22 heures). Un choc qui pourrait déjà envoyer les hommes de Carlos Queiroz en 16es de finale.

Au sein de cette même poule, Duje Caleta-Car est resté sur le banc lors de la jolie confrontation entre les Three Lions et les Croates. Dans la continuité des affiches de préparation, le défenseur a regardé depuis la touche ses compatriotes s'incliner 4 à 2 pour leur entrée en lice. Le duel contre les Panaméens dans la nuit du 23 au 24 juin (1h) vaudra déjà très cher.