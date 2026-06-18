Alors que l'Olympique Lyonnais s'apprête à lancer sa préparation estivale, l'objectif sera clair : être prêt dès les premières échéances officielles. Avec un troisième tour qualificatif européen programmé dès le début du mois d'août, les hommes de Paulo Fonseca n'auront pas le luxe de monter progressivement en puissance.

Si les résultats des matchs amicaux restent souvent à relativiser, la préparation de l'été 2025 avait montré l'importance de construire des bases solides avant la reprise de la compétition.

Une défense déjà en place avant la reprise

L'été dernier, les Lyonnais avaient terminé leur préparation avec un bilan de quatre victoires, un nul et une défaite. Mais au-delà des résultats, c'est surtout la solidité défensive affichée qui avait retenu l’attention. En six rencontres, l'OL n'avait encaissé que trois buts. Une statistique qui pouvait paraître anecdotique au cœur de l'été, mais qui s'est finalement révélée être un véritable indicateur de la suite de la saison. Lors des dix premiers matchs de la saison 2025-2026, les Lyonnais avaient en effet signé sept clean sheets. Une performance qui avait grandement contribué à leur excellent départ, marqué par sept victoires et trois défaites.

Trouver rapidement des certitudes

Cette saison, l'enjeu sera similaire. Entre les tours préliminaires européens et le début du championnat, l'OL devra rapidement trouver ses repères collectifs. Plus que les résultats bruts des rencontres estivales, Paulo Fonseca cherchera sans doute à bâtir une équipe capable d'être immédiatement compétitive. L'exemple de la préparation 2025 montre en tout cas qu'une défense bien en place durant l'été peut permettre de lancer idéalement une saison. Avec plusieurs matchs amicaux au programme, dont une rencontre face à Mâcon 71 le 8 juillet, au FC Saint-Gall le 11 juillet et au Servette FC le 15 juillet, les Lyonnais auront l'occasion de poser les premières fondations avant un mois d'août déjà décisif.