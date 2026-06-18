Instaurée lors de la Coupe du monde, la pause fraîcheur systématique fait parler. En Ligue 1, il n'est pas prévu qu'elle débarque pour le moment.

Après la première journée et une semaine de compétition, vous êtes-vous habitué à cette coupure à la moitié de chaque période ? En tout cas, les publicitaires ont le sourire. Eux profitent des pauses fraîcheur pour ajouter encore et encore de la réclame. Entre 1'30 et 2 minutes, voire davantage parfois, ce principe est systématique dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Officiellement, cela est fait pour préserver les joueurs des fortes chaleurs, mais il est appliqué sans recourir au cas par cas.

En Ligue 1, ce sont les équipes et les arbitres qui décidents

Un principe qui ne trouvera pas d'écho de l'autre côté de l'Atlantique. L'UEFA pour la Ligue des champions et les coupes d'Europe, et la LFP, ont indiqué à L'Équipe qu'ils ne le mettraient pas en place. Évidemment, cette interruption est parfois visible sur nos pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais elle est du domaine de l'exceptionnel, le football français se ralliant aux lois du jeu de l'IFAB.

Ces entractes sont "décidés au moment de la tenue du match par les équipes en lien avec l'arbitre et le délégué", rappelle l'instance hexagonale. Que les réfractaires se rassurent donc, les arrêts aux 23e et au 67e minutes ne viendront pas influencer les affiches de championnat. Car on remarque que certaines équipes ont du mal à repartir après ces césures.