Instaurée lors de la Coupe du monde, la pause fraîcheur systématique fait parler. En Ligue 1, il n'est pas prévu qu'elle débarque pour le moment.
Après la première journée et une semaine de compétition, vous êtes-vous habitué à cette coupure à la moitié de chaque période ? En tout cas, les publicitaires ont le sourire. Eux profitent des pauses fraîcheur pour ajouter encore et encore de la réclame. Entre 1'30 et 2 minutes, voire davantage parfois, ce principe est systématique dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Officiellement, cela est fait pour préserver les joueurs des fortes chaleurs, mais il est appliqué sans recourir au cas par cas.
En Ligue 1, ce sont les équipes et les arbitres qui décidents
Un principe qui ne trouvera pas d'écho de l'autre côté de l'Atlantique. L'UEFA pour la Ligue des champions et les coupes d'Europe, et la LFP, ont indiqué à L'Équipe qu'ils ne le mettraient pas en place. Évidemment, cette interruption est parfois visible sur nos pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais elle est du domaine de l'exceptionnel, le football français se ralliant aux lois du jeu de l'IFAB.
Ces entractes sont "décidés au moment de la tenue du match par les équipes en lien avec l'arbitre et le délégué", rappelle l'instance hexagonale. Que les réfractaires se rassurent donc, les arrêts aux 23e et au 67e minutes ne viendront pas influencer les affiches de championnat. Car on remarque que certaines équipes ont du mal à repartir après ces césures.
C'est du bidon, uniquement un prétexte pour leurs pub de merde.
Je regarde pas cette cdm stupide mais je suppose que la plupart du temps c'est pour des sodas et de la malbouffe cancérigène, ou pour des 4×4 hyper polluant 🤮
Restons comme ça chez nous, l'arbitre arrête un peu le match de temps en temps 30 seconde pour boire.
Copier les americains a tjrs été néfaste pour notre bien être, notre santé.
De toute façon vu la situation économique des droits TV, ça finira par venir chez nous un jour ou l'autre...
Bien possible, mais à la place il faudrait surtout revoir notre façon de voir le foot. Améliorer le fair-play financier par exemple, mais pour que ça marche il faut aussi une volonté politique.
Pareil pour le PSG il va bien falloir à un moment donné leur dire stop...
Au delà du problème des pubs. Ce que ça pose comme soucis c'est surtout le momentum. Pendant Allemagne Curaçao, les Curaciens avaient un giga temps fort, et ils se sont fait cassés au milieu par la "pause fraîcheur"
La coupe du monde de la honte jusqu'au bout 🫣
On sait que les arbitres peuvent être influencé par les grandes équipes, je ne serais pas surpris que cela ait été le cas pour le match que tu nommes...
idem. Pas encore vu un seul match car le sportif n'est pas la priorité de cette coupe...