Directement impliqué lors des éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa, Moussa Niakhaté s'en est énormément voulu. Il s'est exprimé à ce propos, avec des mots très durs à son égard.

Impérial jusqu'à là, Moussa Niakhaté s'est manqué sur deux actions cruciales au cours de la saison lyonnaise. D'abord en Coupe de France, le 5 mars, lorsqu'il a manqué son tir au but face à Lens en quarts de finale. Deux semaines plus tard, en Ligue Europa, il prend un carton rouge à la 19e minute du 8e de finale retour contre le Celta de Vigo. L'OL s'incline 2 à 0 à domicile et voit s'envoler ses rêves de trophées.

Deux moments qui ont marqué le Sénégalais, comme il l'a expliqué lors du film "Toujours là" qui revient sur l'exercice 2025-2026 des Rhodaniens. "En deux semaines j'élimine ma formation sur les deux compétitions (il le répète, NDLR). C'est factuel. Tu me demandes ce que j'en pense, et mon opinion, c'est ça. Je ne me suis jamais caché. C'est triste, c'est décevant, mais c'est la réalité. C'est très dur. Je suis affecté par tout ça", insiste-t-il auprès des médias du club.

Il a rassemblé le groupe après le Celta de Vigo

La suite, c'est encore le défenseur qui la raconte. "Dès le lendemain, j'ai convoqué tout le monde. Je leur dis : 'Les gars, j'ai tué l'équipe, je l'accepte, et je veux que vous l'entendiez. Mais je ne vais pas abandonner. Si vous pensez que je vais lâcher, vous vous trompez. Je prends la responsabilité, et à l'entraînement, je serai mort de faim. Et j'espère que vous allez me suivre.' Ensuite on est repartis." Lui et ses coéquipiers ont mis du temps à se remettre de ces déceptions, avant de relever la tête. La fin restera toutefois assez moche, avec deux revers, pour achever ce cycle 2025-2026 à la 4e place de Ligue 1.