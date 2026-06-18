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Moussa Niakhaté après une décision de Benoit Bastien lors d'OL - Lens
Moussa Niakhaté après une décision de Benoit Bastien lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Niakhaté dévasté par les éliminations en Ligue Europa et en Coupe de France

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Directement impliqué lors des éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa, Moussa Niakhaté s'en est énormément voulu. Il s'est exprimé à ce propos, avec des mots très durs à son égard.

    Impérial jusqu'à là, Moussa Niakhaté s'est manqué sur deux actions cruciales au cours de la saison lyonnaise. D'abord en Coupe de France, le 5 mars, lorsqu'il a manqué son tir au but face à Lens en quarts de finale. Deux semaines plus tard, en Ligue Europa, il prend un carton rouge à la 19e minute du 8e de finale retour contre le Celta de Vigo. L'OL s'incline 2 à 0 à domicile et voit s'envoler ses rêves de trophées.

    Deux moments qui ont marqué le Sénégalais, comme il l'a expliqué lors du film "Toujours là" qui revient sur l'exercice 2025-2026 des Rhodaniens. "En deux semaines j'élimine ma formation sur les deux compétitions (il le répète, NDLR). C'est factuel. Tu me demandes ce que j'en pense, et mon opinion, c'est ça. Je ne me suis jamais caché. C'est triste, c'est décevant, mais c'est la réalité. C'est très dur. Je suis affecté par tout ça", insiste-t-il auprès des médias du club.

    Il a rassemblé le groupe après le Celta de Vigo

    La suite, c'est encore le défenseur qui la raconte. "Dès le lendemain, j'ai convoqué tout le monde. Je leur dis : 'Les gars, j'ai tué l'équipe, je l'accepte, et je veux que vous l'entendiez. Mais je ne vais pas abandonner. Si vous pensez que je vais lâcher, vous vous trompez. Je prends la responsabilité, et à l'entraînement, je serai mort de faim. Et j'espère que vous allez me suivre.' Ensuite on est repartis." Lui et ses coéquipiers ont mis du temps à se remettre de ces déceptions, avant de relever la tête. La fin restera toutefois assez moche, avec deux revers, pour achever ce cycle 2025-2026 à la 4e place de Ligue 1.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 18 Juin 26 à 11 h 58

      Niakhaté c'est un Fonseca mais sur le terrain.

      Il fait des très belles choses, il est plutôt bon la majeure partie de l'année, mais dans les moments importants il est cata. Mais lui au moins il assume pleinement ses erreurs 🙂

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 18 Juin 26 à 12 h 03

      Pour le penalty c'est pas grave ça arrive à tout le monde même aux plus grands joueurs.
      Par contre le rouge oui il peut s'en vouloir, à ce niveau là dans un match de coupe d'Europe tu peux pas faire ça, c'est quasiment la mort de l'équipe pour la qualif, et encore pire quand tu as un entraîneur qui est incapable de remotiver ses troupes.

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      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 18 Juin 26 à 12 h 11

        Le truc avec le rouge c'est que Tagliafico le méritait plus que lui...

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    3. Koko
      Koko - jeu 18 Juin 26 à 12 h 13

      Au moins il assume. En tout cas, il reste un excellent défenseur !

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    4. OLVictory
      OLVictory - jeu 18 Juin 26 à 12 h 14

      C'est bien de savoir se remettre en question, mais là, il va beaucoup trop loin. Personne n'est mort, personne n'a été tué, il ne faut pas exagérer.

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