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Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes lance sa campagne d'abonnement, tout ce qu'il faut savoir

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est parti pour les abonnés OL Lyonnes. Ce jeudi, le club a lancé sa campagne à destination des supporters, avec quelques nouveautés.

    Mercredi, l'OL a ouvert sa campagne d'abonnement au grand public. Dans la foulée, c'est OL Lyonnes qui a effectué la même démarche. Anciens et nouveaux peuvent à présent obtenir leur précieux sésame afin d'assister aux rencontres des joueuses Jonatan Giráldez en 2026-2027. Rappelons que cette saison, 9000 spectateurs en moyenne ont garni les travées du stade, avec des pics au-dessus des 20 000 contre Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions et contre le Paris FC en finale de Première Ligue.

    Le club espère faire mieux durant l'exercice à venir. Pour cela, il mise sur une grande diversité de formules. Pour les adultes (189 euros), les jeunes de 17 à 27 ans (119 euros) et les enfants (99 euros). Il existe aussi des offres pour les familles et les "duos". À noter que jusqu'au 30 juin, vous pouvez profiter de tarifs préférentiels, jusqu'à 10 euros de moins sur l'addition.

    La nouvelle formule "flexible"

    Pour les fans qui étaient déjà abonnés, n'oubliez pas de reprendre votre place d'ici à la fin du mois. En effet, les championnes de France vous proposent des prix revus à la baisse de 15%. Votre ticket d'entrée pour assister à 14 confrontations (11 en D1 et 3 en Ligue des champions) dans le pire des scénarios. La suite dépendra des coupes et des différents parcours de Wendie Renard et de ses coéquipières.

    Cette année, on voit apparaître un nouveau pack, l'abonnement "flexible". Comme nous vous l'expliquions le 7 juin dernier, cette option vous ouvre la porte de huit matchs. Quatre affiches vous seront imposées. Pour les quatre autres, à vous de trancher. Vous recevrez un mail lors de la sortie du calendrier afin de trancher. Son coût ? Minimum 45 euros, soit moins de 6 euros la partie.

    Pour toutes les informations, cliquez ici.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - jeu 18 Juin 26 à 13 h 34

      HS : L'association OL Ang'Elles fête ses 15 ans !.. toujours fidèles, partout, par tous temps ! 👏👏❤️💙
      https://x.com/willy_pasche/status/2067552686472400978?s=20

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