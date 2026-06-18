OL : quand auront lieu les trêves internationales en 2026-2027

Des bouleversements à venir pour les trêves internationales à compter de 2026-2027. Les deux premières coupures seront rassemblées en une seule entre le 21 septembre et le 8 octobre.

Cette année, elle se fera un peu plus attendre. En 2025-2026, après seulement trois journées de Ligue 1, les joueurs étaient déjà appelés en équipe nationale. En septembre dernier, la FIFA a acté des changements pour ses trêves internationales. Notamment pour celle de septembre et octobre. À présent, au lieu d'être divisées par deux, l'instance mondiale les regroupe en une seule période.

Elle se déroulera du 21 septembre au 6 octobre, soit sur 16 jours complets, contre 9 ou 10 habituellement. Pour les supporters, cela veut dire qu'il faudra se passer de l'OL de la J5 (accueil de Rennes) à la suivante. Un déplacement à Lens le week-end du 10 octobre. Les joueurs reviendront au plus tard le mardi dans leur club, ce qui peut avoir une incidence. D'autant plus à l'Olympique lyonnais, quand on connaît les difficultés qu'il rencontre à chaque première affiche après les interludes internationaux.

L'OL se déplacera toujours après la trêve

La deuxième pause aura lieu du 9 au 17 novembre, et la troisième du 22 au 30 mars 2027. Pour la reprise du championnat, les coéquipiers de Corentin Tolisso iront à Lille le week-end du 21 novembre, et à Nice le week-end du 3 avril 2027. Comme souvent ces dernières saisons, les Rhodaniens voyageront à chaque fois après la trêve.

Autre subtilité, avant de rejoindre leur pays, Moussa Niakhaté et ses partenaires iront à Brest (vers le 7 novembre) et à Marseille le 25 mars 2027. Là encore, l'OL n'aura pas le confort de recevoir.