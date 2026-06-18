Première Ligue : OL Lyonnes maître des triplés

Sur les huit joueuses ayant signé un triplé, voire mieux, en Première Ligue, cinq jouent pour OL Lyonnes. Cinq footballeuses différentes, d'ailleurs.

La preuve que cela reste toujours une performance particulière. En 135 rencontres de Première Ligue, seules 8 joueuses ont marqué un triplé, ou mieux, cette saison. C'est donc arrivé seulement 6% du temps, mais bien plus si l'on se concentre uniquement sur OL Lyonnes. En effet, 5 Rhodaniennes ont réalisé cet "exploit" lors de l'exercice 2025-2026, soit sur 20% des matchs.

L'équipe a d'ailleurs commencé très fort, avec les trois réalisations de Korbin Shrader contre le Paris Saint-Germain dès la deuxième journée (6-1). Une semaine plus tard, Liana Joseph (en huit minutes) et Vicki Becho lui ont emboité le pas en écrasant le RC Lens (1-8). Derrière, ce fut plus calme pour l'effectif de Jonatan Giráldez. Mais ses protégées ont su frapper au bon moment.

Des triplés en demie et en finale

Ada Hegerberg s'est régalée lors de la demi-finale contre le FC Nantes, le tout en seulement neuf minutes (8-0). En finale, pour le titre, c'est Melchie Dumornay qui a pris les choses en main pour ne laisser aucune chance au Paris FC (5-0). Deux larges victoires pour boucler l'exercice en D1 qui portent le sceau de ces deux grandes footballeuses.

Emelyne Laurent (PFC) et Romée Leuchter (PSG) ont également inscrit trois buts dans une même partie. Mais il faut surtout retenir la prestation de Mathilde Bourdieu. La Marseillaise a signé un quadruplé face à Strasbourg lors de la victoire 4-2 des Phocéennes en Alsace.