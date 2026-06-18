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Caleta-Car avec la Croatie
Caleta-Car avec la Croatie (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

OL : le bilan des mondialistes après la première journée

  • par Gwendal Chabas

    • La première journée de la phase de poules de la Coupe du monde est derrière nous. Sur les six Lyonnais concernés, trois ont joué.

    Après une semaine de compétition, le Mondial est désormais bien lancé. La première journée s'est achevée avec la victoire de la Colombie sur l'Ouzbékistan 3 à 1. L'occasion de dresser un premier bilan des Lyonnais présents dans ce tournoi. Ils sont au nombre de six, si l'on excepte Endrick (Brésil), et qu'on inclut Matt Turner (États-Unis) et Duje Caleta-Car (Croatie), des cas particuliers car prêtés.

    Une seule victoire pour les titulaires

    Les deux derniers nommés sont restés sur le banc d'ailleurs, face au Paraguay (4-1) et à l'Angleterre (2-4). Comme Nicolas Tagliafico, qui est lui victime d'un pépin physique en ce début de compétition. L'OL peut tout de même se réjouir de voir que Moussa Niakhaté (Sénégal), Pavel Šulc (Tchéquie) et Ernest Nuamah (Ghana) sont titulaires. Seul le dernier s'est imposé pour ce premier match, au bout du temps additionnel contre le Panama (1-0). Ses coéquipiers ont chuté devant la France (1-3) et la Corée du Sud (1-2).

    Le calendrier des joueurs de l'OL au Mondial :

    Matt Turner (États-Unis)

    • États-Unis - Paraguay (4-1, sur le banc)
    • États-Unis - Australie (19/06, 21h)
    • États-Unis - Turquie (26/06, 4h)

    Moussa Niakhaté (Sénégal)

    • France - Sénégal (3-1, 90 minutes)
    • Norvège - Sénégal (23/06, 2h)
    • Sénégal - Irak (26/06, 21h)

    Caleta-Car (Croatie)

    • Angleterre - Croatie (4-2, sur le banc)
    • Panama - Croatie (24/06, 1h)
    • Croatie - Ghana (27/06, 23h)

    Nicolas Tagliafico (Argentine)

    • Argentine - Algérie (3-0, sur le banc)
    • Argentine - Autriche (22/06, 19h)
    • Jordanie - Argentine (28/06, 4h)

    Pavel Šulc (République tchèque)

    • Corée du Sud - République tchèque (2-1, 64 minutes)
    • République tchèque - Afrique du Sud (18/06, 18h)
    • République tchèque - Mexique (25/06, 3h)

    Ernest Nuamah (Ghana)

    • Ghana - Panama (1-0, 58 minutes)
    • Angleterre - Ghana (23/06, 22h)
    • Croatie - Ghana (27/06, 23h)
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