En délicatesse physiquement ces derniers jours, Nicolas Tagliafico a finalement bien tenu sa place pour Argentine - Algérie. Toutefois, le latéral de l’OL est resté sur le banc tout le match.

C’était le Messi-show dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Kansas City. Pour l’entrée en lice des champions du monde 2022, leur capitaine s’est occupé de tout contre l’Algérie. Si les Fennecs ont pensé ouvrir le score par Chaïbi à la 8e minute, c’est bien l’Argentine qui a pris les devants grâce à Lionel Messi (17e). L’octuple Ballon d’Or ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a tout simplement inscrit les trois buts de cette rencontre entre l’Argentine et l’Algérie (3-0). Un premier triplé en Coupe du monde pour le joueur de l’Inter Miami qui débute ainsi sa compétition sur les chapeaux de roue.

Medina a remplacé Tagliafico à gauche

Une performance XXL qu’a certainement dû apprécier Nicolas Tagliafico depuis le banc. Car oui, après avoir été annoncé comme forfait pour cette première et très incertain pour le deuxième match contre l’Autriche, le latéral a bien pris part à la fête. Il n’était pas en tribunes mais bien sur le banc de touche aux côtés notamment de Guillermo Rulli et Valentin Barco, autres pensionnaires de Ligue 1. Néanmoins, et comme on pouvait s’y attendre, le joueur de l’OL est sagement resté sur le côté dans une partie dont le suspense avait pris fin à la 75e minute. Préservé mais participant à la fête, Nicolas Tagliafico a désormais six jours pour retrouver le rythme.