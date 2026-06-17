Relégué avec le FC Nantes et en fin de contrat, Anthony Lopes va poursuivre en Ligue 1. L'ancien gardien de l'OL s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le SCO Angers.

L'OL croisera encore la route d'Anthony Lopes. Parti de son club formateur à l'hiver 2025, le gardien a connu une première expérience loin de Lyon pour la première fois de sa carrière à 35 ans. Du côté de Nantes, il a retrouvé du temps de jeu, lui qui avait été rétrogradé dans la hiérarchie suite à l'arrivée de Lucas Perri. Néanmoins, le Portugais n'a pas pu empêcher la descente des Canaris à l'issue de ce dernier exercice. Ayant porté le brassard à plusieurs reprises, il n'a pu que s'incliner face au climat délétère en Loire-Atlantique. En fin de contrat et ayant un salaire conséquent, Lopes n'a pas prolongé à Nantes, mais reste bien en Ligue 1.

La barre des 600 matchs en ligne de mire

Comme avancé ces dernières semaines, le natif de Givors va rebondir pas très loin de Nantes. En effet, le SCO Angers a annoncé la signature du champion d'Europe 2016. Anthony Lopes a signé pour deux saisons, plus une en option. Avec plus de 550 matchs en carrière, le portier va très certainement passer la barre des 600 matchs en France avec cette nouvelle aventure en Maine-et-Loire. Il retrouvera l'OL en Ligue 1 le 31 octobre à Décines et le 17 avril au Stade Raymond-Kopa.