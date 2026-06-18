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Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
Caroline Weir lors de Real Madrid – Arsenal (ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Mercato : Caroline Weir, première Écossaise de l'histoire d'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Comme attendu, OL Lyonnes a fait venir Caroline Weir pour renforcer son entrejeu. La joueuse de 30 ans est la première Écossaise à porter ce maillot.

    Loin des Américaines (15) et des Allemandes (9 désormais avec Maria Luisa Grohs), OL Lyonnes n'avaient pas pour habitude de recruter en Écosse. Il faut dire que l'équipe nationale ne fait pas partie des cadors sur la scène mondiale. Mais une joueuse a fini par attirer le regard des dirigeants. L'ancienne Madrilène Caroline Weir a signé mardi en faveur des championnes de France, faisant d'elle la première Écossaise de l'histoire du club.

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    Le pays britannique fait ainsi son apparition parmi les nationalités qui ont un jour intégré le groupe rhodanien. C'est la 28e contrée explorée par les Lyonnaises depuis 2004. À 30 ans (son anniversaire est le 20 juin), la milieu de terrain compte 120 capes et 31 buts. Elle est la capitaine de sa sélection depuis février 2026, une équipe qu'elle fréquente depuis ses 18 ans.

    Très expérimentée, elle amènera avec elle ses qualités de buteuse, elle qui vient de boucler un exercice à 20 buts et 8 passes décisives en 40 rencontres avec le Real Madrid.

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