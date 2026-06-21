Actualités
Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

Mercato : Julie Swierot officiellement de retour à OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Une saison complète importante pour l'apprentissage. Suite à son prêt à Nantes, Julie Swierot reprend, comme attendu, le chemin vers OL Lyonnes.

    Retenue avec l'équipe de France A en juin, Julie Swierot n'a pas eu la joie de connaître une première cape chez les grandes. Mais ce n'est sans doute que partie remise pour la footballeuse de 20 ans. Car au sortir de son prêt réussi à Nantes, elle va regagner OL Lyonnes, où elle pourrait bien avoir son mot à dire. En tout cas, avec Maéline Mendy, elle fait partie de ces joueuses que l'on attend dans l'entrejeu pour venir bouleverser la hiérarchie de l'exercice 2025-2026.

    Jeudi, le club de l'ouest a tenu à remercier la milieu de terrain, qui a œuvré à la magnifique saison des Nantaises. Quatrièmes, ces dernières ont atteint les demi-finales du championnat. Elles ont toutefois lourdement chuté sur la pelouse des Rhodaniennes (8-0). Mais au-delà de cette ultime partie à oublier, la membre de la génération 2006 aura vécu une année complète d'apprentissage.

    3 matchs avec OL Lyonnes en 2023-2024

    Elle a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes décisives. On se souvient notamment qu'elle a marqué face aux Lyonnaises le 29 avril. Les Ligériennes étaient parvenues à contenir une formation d'OL Lyonnes remodelée (1-1). À compter du 27 juillet, jour de la reprise, elle sera normalement dans le camp d'en face, même s'il faudra se faire une place dans un secteur avec Lily Yohannes, Damaris Egurrola ou encore Korbin Shrader, sans oublier les profils plus offensifs. Rappelons que Julie Swierot a déjà participé à trois matchs avec les championnes de France. C'était en 2023-2024, sous les ordres de Sonia Bompastor.

    à lire également
    Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
    Mercato : Caroline Weir, première Écossaise de l'histoire d'OL Lyonnes
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - dim 21 Juin 26 à 11 h 07

      Bon retour au bercail.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    Mercato : Julie Swierot officiellement de retour à OL Lyonnes 11:00
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL : Khalis Merah se maintient en forme avec Georges Mikautadze 10:10
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL - Mercato : Orel Mangala favorable à un départ à Bologne ? 09:25
    Mercato : de la jeunesse dans les couloirs pour l'OL 08:40
    Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
    OL : quand Kaïl Boudache imite Georges Mikautadze 08:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : en 2026-2027, Tolisso aura Juninho dans le viseur 07:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Mercato : en vendant Moreira, l'OL réalise la 3e plus grosse plus-value de son histoire 20/06/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 20/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
    Rafalski (OL Lyonnes) : "Le foot, c'est toute ma vie" 20/06/26
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Gonalons n’exclut pas un retour à l’OL 20/06/26
    Sawann Chaulet s'est engagé avec l'OL Académie
    Mercato : l’OL Académie se renforce du côté de Saint-Priest 20/06/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico (OL) de retour à l’entrainement collectif 20/06/26
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy ce samedi 20/06/26
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Mercato : Sage prêt à rendre service à l'OL sur un dossier ? 20/06/26
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    OL - Mercato : un intérêt pour Loïs Openda (Juventus Turin) ? 20/06/26
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Coupe du monde 2026 : Endrick a enfin lancé son Mondial 20/06/26
    Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund
    OL - Mercato : Duranville, un talent certain mais une prise de conscience à avoir 20/06/26
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Mercato : l'OL va sécuriser Kango avec un premier contrat pro 20/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut