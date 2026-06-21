Mercato : Julie Swierot officiellement de retour à OL Lyonnes

Une saison complète importante pour l'apprentissage. Suite à son prêt à Nantes, Julie Swierot reprend, comme attendu, le chemin vers OL Lyonnes.

Retenue avec l'équipe de France A en juin, Julie Swierot n'a pas eu la joie de connaître une première cape chez les grandes. Mais ce n'est sans doute que partie remise pour la footballeuse de 20 ans. Car au sortir de son prêt réussi à Nantes, elle va regagner OL Lyonnes, où elle pourrait bien avoir son mot à dire. En tout cas, avec Maéline Mendy, elle fait partie de ces joueuses que l'on attend dans l'entrejeu pour venir bouleverser la hiérarchie de l'exercice 2025-2026.

Jeudi, le club de l'ouest a tenu à remercier la milieu de terrain, qui a œuvré à la magnifique saison des Nantaises. Quatrièmes, ces dernières ont atteint les demi-finales du championnat. Elles ont toutefois lourdement chuté sur la pelouse des Rhodaniennes (8-0). Mais au-delà de cette ultime partie à oublier, la membre de la génération 2006 aura vécu une année complète d'apprentissage.

3 matchs avec OL Lyonnes en 2023-2024

Elle a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes décisives. On se souvient notamment qu'elle a marqué face aux Lyonnaises le 29 avril. Les Ligériennes étaient parvenues à contenir une formation d'OL Lyonnes remodelée (1-1). À compter du 27 juillet, jour de la reprise, elle sera normalement dans le camp d'en face, même s'il faudra se faire une place dans un secteur avec Lily Yohannes, Damaris Egurrola ou encore Korbin Shrader, sans oublier les profils plus offensifs. Rappelons que Julie Swierot a déjà participé à trois matchs avec les championnes de France. C'était en 2023-2024, sous les ordres de Sonia Bompastor.