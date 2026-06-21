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Khalis Merah lors de Rennes - OL
Khalis Merah lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : Khalis Merah se maintient en forme avec Georges Mikautadze

  • par Gwendal Chabas

    • À une semaine de la reprise, Khalis Merah était avec Georges Mikautadze samedi. L'occasion de se maintenir en forme pour le milieu de terrain avant de retourner au travail.

    Ils se sont simplement croisés l'été dernier, mais ils incarnent tous deux Lyon et le club. Avant que Georges Mikautadze ne parte pour Villarreal le 1er septembre 2025, le Géorgien et Khalis Merah ont disputé deux rencontres officielles ensemble. Ils ont démarré la saison 2025-2026 de Ligue 1, l'avant-centre dans la peau d'un titulaire, le milieu de terrain comme remplaçant. Cela a porté ses fruits, avec deux succès à Lens (0-1) et face à Metz (3-0). Au total, ils ont partagé une quarantaine de minutes sur la pelouse.

    Retour au boulot le 29 juin pour Merah

    Samedi, les deux hommes se sont retrouvés, l'occasion de travailler un peu. Rappelons que pour le footballeur de 19 ans, le retour aux choses sérieuses approche. Lundi 29 juin, il reprendra le chemin de Décines et du centre d'entraînement. Dans son viseur, le 3e tour préliminaire de Ligue des champions qui arrivera début août. Révélation de la préparation l'an dernier, le natif de Meyzieu sera plus attendu cette fois-ci.

    Quant à l'OL, il aimerait bien dénicher cet été un attaquant de la trempe de Mikautadze, lui qui sort d'un exercice à 16 buts toutes compétitions confondues, dont 13 en Liga.

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