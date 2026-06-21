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Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d’OL – Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Mercato : Orel Mangala favorable à un départ à Bologne ?

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Séduit par la perspective de retrouver Domenico Tedesco, Orel Mangala aimerait rejoindre Bologne cet été. Reste la question de l'incertitude physique à lever.

    Certes, Afonso Moreira a quitté le Rhône cette semaine, direction le Bayer Leverkusen. Un départ à voir avant tout sous l'œil économique, puisque le footballeur portugais, lui, n'avait pas l'intention de s'en aller seulement un an après son arrivée. Maintenant, l'OL a besoin de transférer d'autres éléments, pour des questions sportives et économiques. Orel Mangala sera-t-il de ceux-là ? Possiblement, avec notamment un intérêt confirmé de Bologne.

    Une option d'achat à 7 millions d'euros ?

    La route apparait encore longue avant une telle opération, notamment car la formation italienne aurait des doutes sur sa forme physique. Ce que confirme l'historique média local Il Resto del Carlino. Néanmoins, son coach, Domenico Tedesco, pourrait aider dans l'affaire. En effet, l'international belge (23 capes) souhaiterait évoluer sous ses ordres, comme il l'a fait en sélection entre 2023 et 2024. L'ancien entraîneur des Diables Rouges s'est engagé avec le pensionnaire de Serie A le 9 juin dernier.

    Néanmoins, les dirigeants du club d'Émilie-Romagne ne veulent pas casser leur tirelire pour le milieu de terrain. Nos confrères transalpins évoquent un prêt gratuit assorti d'une option d'achat de 7 millions d'euros. Une assurance pour les Bolonais, tandis que l'Olympique lyonnais économiserait surtout du salaire, mais sans faire entrer des sous dans les caisses à court terme.

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    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 21 Juin 26 à 9 h 35

      Quelle catastrophe industrielle cet achat…made in Textor…il nous aura bien plombé ce « fucccckiing » cowboy…

      Signaler
    2. Avatar
      Forest Gone - dim 21 Juin 26 à 9 h 53

      Son salaire est tout simplement insupportable pour notre club mais perso je le garde encore deux mois le temps de passer les qualifs ligue des champions. Une bonne prépa physique, une qualif ligue des champions, un beau paquet cadeau.

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