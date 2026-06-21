Mercato : de la jeunesse dans les couloirs pour l'OL

Malgré les départs d'Afonso Moreira et d'Endrick, l'OL misera encore sur de la jeunesse sur les côtés. Notamment devant, avec des garçons comme Kaïl Boudache ou Julien Duranville.

La moyenne d'âge devrait chuter chez les joueurs de couloir de l'OL. Si le club s'appuyait déjà sur de la jeunesse à l'aile en 2025-2026, il en fera visiblement de même, voire plus encore, durant la saison à venir. Et pourtant, il a perdu des garçons comme Endrick (19 ans) et Afonso Moreira (21 ans) cet été. Deux de ses éléments majeurs de l'exercice. Il ne jouait pas énormément, mais Adam Karabec, lui aussi parti, n'est pas beaucoup plus vieux (22 ans).

Mécaniquement, l'Olympique lyonnais se doit de les remplacer. Et pour ça, il n'est pas allé sur des footballeurs d'expérience. À droite, il a misé sur Kaïl Boudache, 20 ans et 19 apparitions chez les professionnels. Il sera en concurrence avec Ernest Nuamah, 22 ans. Deux profils très différents, mais a priori voués à se partager la majorité du temps de jeu sur ce côté du terrain.

Moreira remplacé par un joueur encore plus jeune

À gauche, le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen laisse un vide derrière Malick Fofana. S'il reste bien dans le Rhône, le Belge de 21 ans sera le fer de lance de la ligne offensive. Lui, comme son compère ghanéen, sera attendu après une période 2025-2026 difficile, avec une blessure (entorse très sévère) qui a miné ses derniers mois. À deux ans de la fin de son contrat, ses performances seront particulièrement scrutées.

Sa doublure pourrait être un compatriote, Julien Duranville. Espoir de 20 ans, il devrait rejoindre le 4e de Ligue 1 et participer à la préparation en vue des qualifications à la Ligue des champions. Les dirigeants rhodaniens miseraient 5,5 millions d'euros sur lui, une part fixe complétée par des bonus et un pourcentage à la revente. Que vaut le talentueux membre du Borussia Dortmund ? C'est à jour un petit mystère, car il a connu de nombreux pépins physiques qui ont freiné son éclosion. Son prêt à Bâle en 2026 lui a permis de reprendre du rythme, à défaut de briller.

À ces quatre attaquants, on peut y ajouter Rémi Himbert (18 ans), capable d'évoluer en pointe ou à gauche. Adil Hamdani (17 ans) intégrera également la rotation, comme il l'a fait quelques fois cette année. Enfin, il faudra voir comment sont gérés les cas Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodríguez (18 ans) qui reviennent de prêts en Ligue 2. Sans compter les potentiels autres jeunes invités à prendre part aux entraînements estivaux, avec l'opportunité de se montrer.

Derrière aussi, les Gones poussent

Mais au-delà du secteur offensif, l'OL devrait se réinventer aussi chez ses latéraux. Il n'est d'ailleurs pas anodin que Steeve Kango (19 ans) s'apprête à passer pro, alors qu'Hans Hateboer retournera à Rennes et qu'Ainsley Maitland-Niles n'est pas sûr d'être conservé à un an du terme de son contrat. Globalement à son aise lorsqu'il est apparu chez les grands (six rencontres), le natif de Vaulx-en-Velin aura sûrement davantage de temps de jeu encore en 2026-2027.

À gauche, les observateurs apprendront à connaître Angel Garcia, une "mobilette" dans son couloir. À 18 ans, le voilà déjà détenteur d'un bail professionnel, et ce, depuis mars dernier. Signe que l'Olympique lyonnais compte sur lui. Il fera partie des visages à découvrir lors des affiches estivales, d'autant plus que Nicolas Taglifico est au Mondial. Quant à Abner, comme d'autres dans cet effectif, il ne sera vraisemblablement pas retenu si une offre acceptable arrive au cours du mercato. Du renouveau et du sang frais pour les Rhodaniens, alors que la défense centrale et le milieu de terrain seront davantage expérimentés.