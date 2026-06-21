OL : quand Kaïl Boudache imite Georges Mikautadze

Comme l'attaquant parti en 2025, Kaïl Boudache a marqué face à l'AS Saint-Étienne en barrage Ligue 1/Ligue 2. Les deux joueurs ont été décisifs face aux Verts pour leur dernier match avec leur club avant de signer à l'OL.

Dans quelques jours, nous pourrons faire connaissance avec lui. Kaïl Boudache a paraphé son premier contrat professionnel avec l'OL voilà plusieurs semaines maintenant, bien que l'officialisation soit tombée lundi, en ouverture du mercato. Avant même qu'il n'ait effectué ses débuts à l'Olympique lyonnais, l'ailier a tout fait pour se faire bien voir. En effet, fin mai, il a œuvré à maintenir l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 en marquant lors du barrage retour. Les Aiglons avaient remporté ce match retour 4 à 1.

Malgré un but de Mikautadze, Metz était descendu

Il suit ainsi les traces d'un certain Georges Mikautadze. Rappelez-vous, le 2 juin 2024, l'avant-centre avait lui aussi inscrit un but contre les Stéphanois pour sa dernière rencontre avec Metz. Mais la réussite ne fut pas la même pour les Lorrains, qui ont été rejoints durant la prolongation (2-2), alors qu'ils avaient fait leur retard de l'aller (perdu 2-1). L'ASSE avait fêté sa remontée dans l'élite.

Dans la foulée, ou presque - le dossier avait traîné un peu plus, jusqu'au 18 juillet - le Géorgien avait signé dans l'équipe de sa ville. Il y sera resté un an, partant à contrecoeur, principalement pour des raisons financières impliquant le club. Quel sera le destin de Kaïl Boudache dans le Rhône ? On peut lui souhaiter que l'aventure s'étire un peu plus, mais dans la conjoncture actuelle, difficile de faire des prédictions.