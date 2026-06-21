Actualités
Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
Kail Boudache, nouveau joueur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : quand Kaïl Boudache imite Georges Mikautadze

  • par Gwendal Chabas

    • Comme l'attaquant parti en 2025, Kaïl Boudache a marqué face à l'AS Saint-Étienne en barrage Ligue 1/Ligue 2. Les deux joueurs ont été décisifs face aux Verts pour leur dernier match avec leur club avant de signer à l'OL.

    Dans quelques jours, nous pourrons faire connaissance avec lui. Kaïl Boudache a paraphé son premier contrat professionnel avec l'OL voilà plusieurs semaines maintenant, bien que l'officialisation soit tombée lundi, en ouverture du mercato. Avant même qu'il n'ait effectué ses débuts à l'Olympique lyonnais, l'ailier a tout fait pour se faire bien voir. En effet, fin mai, il a œuvré à maintenir l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 en marquant lors du barrage retour. Les Aiglons avaient remporté ce match retour 4 à 1.

    Malgré un but de Mikautadze, Metz était descendu

    Il suit ainsi les traces d'un certain Georges Mikautadze. Rappelez-vous, le 2 juin 2024, l'avant-centre avait lui aussi inscrit un but contre les Stéphanois pour sa dernière rencontre avec Metz. Mais la réussite ne fut pas la même pour les Lorrains, qui ont été rejoints durant la prolongation (2-2), alors qu'ils avaient fait leur retard de l'aller (perdu 2-1). L'ASSE avait fêté sa remontée dans l'élite.

    Dans la foulée, ou presque - le dossier avait traîné un peu plus, jusqu'au 18 juillet - le Géorgien avait signé dans l'équipe de sa ville. Il y sera resté un an, partant à contrecoeur, principalement pour des raisons financières impliquant le club. Quel sera le destin de Kaïl Boudache dans le Rhône ? On peut lui souhaiter que l'aventure s'étire un peu plus, mais dans la conjoncture actuelle, difficile de faire des prédictions.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : en 2026-2027, Tolisso aura Juninho dans le viseur

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
    OL : quand Kaïl Boudache imite Georges Mikautadze 08:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : en 2026-2027, Tolisso aura Juninho dans le viseur 07:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Mercato : en vendant Moreira, l'OL réalise la 3e plus grosse plus-value de son histoire 20/06/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 20/06/26
    Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
    Rafalski (OL Lyonnes) : "Le foot, c'est toute ma vie" 20/06/26
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Gonalons n’exclut pas un retour à l’OL 20/06/26
    Sawann Chaulet s'est engagé avec l'OL Académie
    Mercato : l’OL Académie se renforce du côté de Saint-Priest 20/06/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico (OL) de retour à l’entrainement collectif 20/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy ce samedi 20/06/26
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Mercato : Sage prêt à rendre service à l'OL sur un dossier ? 20/06/26
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    OL - Mercato : un intérêt pour Loïs Openda (Juventus Turin) ? 20/06/26
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Coupe du monde 2026 : Endrick a enfin lancé son Mondial 20/06/26
    Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund
    OL - Mercato : Duranville, un talent certain mais une prise de conscience à avoir 20/06/26
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Mercato : l'OL va sécuriser Kango avec un premier contrat pro 20/06/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Mercato : Rafalski signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes 19/06/26
    Patrice Lair lors d'OL - Chelsea
    Première Ligue : Patrice Lair recroisera la route d'OL Lyonnes avec Montpellier 19/06/26
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    Tchéquie - Afrique du Sud (1-1) : Sulc (OL) revient sur sa main 19/06/26
    Caroline Weir s'engage jusqu'en 2029 avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes :  Weir dévoile les raisons qui l’ont poussée à signer 19/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut