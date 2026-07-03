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Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Khalis Merah lors d’OL – PAOK (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : ces deux points sur lesquels Khalis Merah veut progresser

  • par Gwendal Chabas

    • La saison de la confirmation. Après un premier exercice chez les professionnels, Khalis Merah espère poursuivre sa progression en 2026-2027. Notamment sur deux aspects en particulier.

    Évidemment, il y a mieux pour entamer sa deuxième saison avec les professionnels qu'une blessure. Un contretemps pour Khalis Merah, qui est attendu début août pour reprendre la préparation. Victime d'une entorse à la cheville, il est incertain pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Ce qui aurait constitué un grand moment dans sa jeune carrière. Mais à 19 ans, il peut se dire qu'il aura d'autres occasions de disputer la C1, surtout s'il poursuit son ascension.

    Après les 32 rencontres jouées en 2025-2026, le milieu de terrain est à présent pleinement inscrit dans le groupe. Si son temps de jeu n'a pas été régulier, on a pu constater sur la fin du précédent exercice que le Majolan avait progressé en un an. Néanmoins, l'international français U20 a bien conscience qu'il a encore une marge importante, notamment dans deux aspects bien précis du jeu.

    "J’ai un programme spécial ici, donc je le suis pour me développer"

    Il s'en est ouvert au magazine Onze Mondial. "Il faut que je devienne plus fort physiquement, mais aussi que j’arrive à avoir de meilleures statistiques. Je suis jeune, je suis en train de comprendre qu’il faut se mettre à marquer, à faire des passes décisives. Malheureusement, la plupart des personnes ne vont retenir que ça, même si à mes yeux, le football, ce n’est pas ça. Ça se joue sur le terrain. Ne pas être décisif ne veut pas dire qu’on ne peut pas être important pour l’équipe. Mais aujourd’hui, quand un coach a le choix entre deux joueurs, il va forcément regarder le plus décisif des deux, estime le Gone. Je travaille sur ce point et physiquement. J’ai un programme spécial ici, donc je le suis pour me développer."

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