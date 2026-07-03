Un mois pour constituer son équipe. L'OL peut inscrire des joueurs jusqu'au 30 juillet sur sa liste A en vue du 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

Puisque l'OL a anticipé une partie de son recrutement, ce délai ne pose pas de problème. Mais sur le plan administratif, c'est un élément important pour le club avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Rappelons que les 4/5 et 11 août, l'Olympique lyonnais jouera très gros. Il ambitionne une qualification à la fois pour le prestige sportif d'y participer, mais également dans un but financier, ce qui est loin d'être anodin.

Avec quel groupe ? C'est toute la question, alors que les mondialistes reviendront au compte-gouttes et que Khalis Merah s'est blessé pour un mois. En revanche, on sait déjà que Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, et très probablement Mohamed Ouédraogo pourront alimenter l'effectif rhodanien. En tout cas, Paulo Fonseca et son staff ont jusqu'au 30 juillet à 23h59 pour soumettre à l'UEFA la liste A en vue des qualifications à la C1. Une énumération de 25 noms au maximum.

La liste pourra évoluer si l'OL va en barrage

Rappelons que ce contingent doit contenir au moins huit joueurs formés localement. La liste peut exceptionnellement être modifiée jusqu'à la veille de la rencontre pour y mettre deux autres footballeurs (sans dépasser les 25), mais la fédération doit confirmer par écrit qu'ils sont bien qualifiés au niveau national à cette date.

Précisons qu'un nouvel index sera à fournir pour le barrage si l'OL passe la première étape. Il aura alors jusqu'au 13 août à 23h59 pour le fournir. Quant à la liste B, elle peut évoluer jusqu'à 24 heures du match, mais cela concerne avant tout les jeunes nés le 1er janvier 2005 ou après.