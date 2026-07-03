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Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
Kail Boudache, nouveau joueur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : les recrues déjà à l'entraînement

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Les trois recrues déjà officialisées par l'OL ont pris la température du groupe. Elles participent presque depuis le début à la préparation.

    Paulo Fonseca ne s'en plaindra pas. Très rapidement dans la présaison, l'entraîneur portugais se retrouve avec un effectif bien garni en vue du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Puisqu'il a un mois pour s'y atteler, le coach de l'OL est heureux de voir que les recrues sont déjà actives. Avec Kaïl Boudache, qui a pu participer à sa première séance le 1er juillet, cela donnait la température.

    Du choix pour Paulo Fonseca

    Dans la foulée, le club a officialisé les venues de Mads Bidstrup et Julien Duranville. Dès l'entame de la préparation, le milieu de terrain et l'ailier sont disponibles et ont participé à leur première séance avec les Lyonnais. Ils seront donc aptes pour les rencontres amicales des jours à venir. Ce sera l'occasion de faire naître les premiers automatismes avec leurs coéquipiers. Une bonne nouvelle, sachant que Khalis Merah s'est blessé, et que le niveau de forme des mondialistes à leur retour sera incertain.

    Très bientôt, Mohamed Ouédraogo, latéral gauche de métier, devrait rejoindre ce contingent. Lui aussi complétera les rangs rhodaniens, densifiant le groupe en prévision des échéances estivales, et plus encore, il faut l'espérer.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 3 Juil 26 à 12 h 53

      Un effectif bien garni pour les matchs de tours préliminaires, c'est un peu exagéré, il manque des joueurs qui sont en vacances après le CDM, Merah qui est blessé et aucune recrue au poste de buteur.

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