Avant d'affronter l'OL, le FC Saint-Gall multiplie les amicaux

Alors que l'OL disputera seulement son 2e match de préparation face au FC Saint-Gall le 11 juillet, les Suisses seront bien plus avancés. Eux en seront déjà à quatre affiches disputées.

Le 8 juillet, l'OL entamera véritablement sa présaison. Il accueillera Mâcon 71, pensionnaire de National 3, au centre d'entraînement de Décines. Dans la foulée ou presque, le 11 juillet, au même endroit, il recevra le FC Saint-Gall. Un adversaire inédit, mais qui sera bien préparé pour ce rendez-vous. En effet, le club suisse, deuxième du championnat et vainqueur de la coupe, sera déjà bien monté en température.

Saint-Gall affrontera Benfica en Ligue Europa

Ayant repris l'entraînement le 24 juin, il a déjà disputé deux affiches amicales : pour des succès contre SCR Altach (sans Mohamed Ouédraogo) 3 à 2, puis face au FC Winterthur 1 à 0. Samedi, il disputera deux parties contre le FC Vaduz et le SC Austria Lustenau (deux confrontations de 45 minutes). Les joueurs travailleront ensuite durant une semaine, avant d'affronter l'Olympique lyonnais.

Tout cela en prévision du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa. Car oui, les hommes d'Enrico Maaßen défieront Benfica les 23 et 30 juillet pour accéder à la C3. D'où une préparation un peu plus avancée que celle des Rhodaniens.