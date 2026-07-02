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Mads Bidstrup, joueur de l’OL (Photo by Severin Aichbauer / APA-Images via AFP)

OL : Mads Bidstrup aura le numéro 2

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Nouveau venu à l'OL, Mads Bidstrup a annoncé un numéro de maillot surprenant. Il s'en est expliqué au micro du club, lui qui affichera la tunique floquée du 2.

    Depuis cinq ans, Mads Bidstrup évoluait avec le 18, qu'il soit à Nordsjaelland ou à Salzburg. Un numéro qui, on le sait, a une saveur particulière à l'Olympique lyonnais. Notamment pour les Gones. D'ailleurs, c'est Khalis Merah qui le récupérera cette saison. La dernière recrue de l'OL a donc dû sélectionner un autre chiffre à inscrire sur sa tunique. Il a pris le 2, comme il l'a annoncé lors de son interview accordée au média du club.

    Se différencier et en hommage à son frère

    Pourquoi cette décision ? "Je l'ai choisi parce que ce n'est pas très naturel que les milieux portent le 2. Ça me ressemble un peu, j'aime bien que ça ne soit pas si courant. Je l'ai pris aussi parce que mon petit frère est arrière droit, et en général, à ce poste, ils ont souvent ce numéro, ajoute le Danois. Du coup, il y a aussi un peu de lui que je le porte."

    Avant lui, Sinaly Diomandé était le dernier à avoir opté pour ce flocage. Cela remonte tout de même à 2024. Deux ans plus tard, un tout autre profil l'arborera.

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    1. Taurusel
      Taurusel - jeu 2 Juil 26 à 15 h 40

      Pfffff ça commence bien... Fallait prendre le 6 de Tessman, le 16, un 20+ ou un autre nombre.
      Bref, bienvenue à Lyon (même si t'as des goûts de chiottes)

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      1. Bioman
        Bioman - jeu 2 Juil 26 à 16 h 04

        Ah ok ! maintenant même les choix de numéro se commentent et se critiquent...

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        1. OLVictory
          OLVictory - jeu 2 Juil 26 à 16 h 21

          Surtout qu'il est toujours possible de changer ensuite pour prendre un numéro d'un joueur qui s'en va.

      2. Avatar
        regard01 - jeu 2 Juil 26 à 16 h 25

        Quel est le problème ?

        Signaler
        1. Taurusel
          Taurusel - jeu 2 Juil 26 à 16 h 27

          Le 11 de Grosso me faisait déjà tiquer à l'époque. Ca me stresse, c'est comme ça. Le prochain, ce sera un buteur avec le 1 ? Un gardien avec le 9 ? Un défenseur central avec le 10 ou un Endrick-like avec le 3 ? (maintenant que j'y repense, tout a commencé avec le 4 de Guardiola...)

        2. OLVictory
          OLVictory - jeu 2 Juil 26 à 16 h 28

          Je crois que le 1 est réservé à un gardien, si ça n'a pas changé

    2. Avatar
      regard01 - jeu 2 Juil 26 à 16 h 24

      J’ai lu par ailleurs que l’OL négociait avec Bobcek, un avant-centre slovaque qui joue à Gdansk en Pologne. 20 buts et 7 passes en 30 matchs. Et il mesure 1,87 m, bon pour Fonseca😊. Ça m’a l’air très bien. Le plus gros concurrent serait Monaco.

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