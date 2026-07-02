OL : Mads Bidstrup aura le numéro 2

Nouveau venu à l'OL, Mads Bidstrup a annoncé un numéro de maillot surprenant. Il s'en est expliqué au micro du club, lui qui affichera la tunique floquée du 2.

Depuis cinq ans, Mads Bidstrup évoluait avec le 18, qu'il soit à Nordsjaelland ou à Salzburg. Un numéro qui, on le sait, a une saveur particulière à l'Olympique lyonnais. Notamment pour les Gones. D'ailleurs, c'est Khalis Merah qui le récupérera cette saison. La dernière recrue de l'OL a donc dû sélectionner un autre chiffre à inscrire sur sa tunique. Il a pris le 2, comme il l'a annoncé lors de son interview accordée au média du club.

Se différencier et en hommage à son frère

Pourquoi cette décision ? "Je l'ai choisi parce que ce n'est pas très naturel que les milieux portent le 2. Ça me ressemble un peu, j'aime bien que ça ne soit pas si courant. Je l'ai pris aussi parce que mon petit frère est arrière droit, et en général, à ce poste, ils ont souvent ce numéro, ajoute le Danois. Du coup, il y a aussi un peu de lui que je le porte."

Avant lui, Sinaly Diomandé était le dernier à avoir opté pour ce flocage. Cela remonte tout de même à 2024. Deux ans plus tard, un tout autre profil l'arborera.