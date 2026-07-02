Un moment difficile pour Moussa Niakhaté et le Sénégal. L'élimination en 16es de finale du Mondial contre la Belgique laisse au défenseur un goût amer, une déception immense.

Et l'impensable s'est produit. Alors qu'il menait 2 à 0, sans trop trembler contre la Belgique en 16es de finale du Mondial, le Sénégal a finalement perdu 3 à 2 après la prolongation. Comment en est-on arrivé là ? C'est assez inexplicable, d'autant que les réalisations d'Habib Diarra (21e) et d'Ismaïla Sarr (51e) donnaient une avance méritée aux coéquipiers de Moussa Niakhaté. Le joueur de l'OL, encore titulaire, a même offert une passe décisive sur une magnifique ouverture pour le 2-0. Puis, tout s'est écroulé dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire.

Romelu Lukaku d'abord (86e), puis Youri Tielemans ensuite (89e), ont remis les compteurs à zéro. Sur l'égalisation, le capitaine belge a bénéficié d'une sortie ratée de Mory Diaw, et d'une attitude pas irréprochable de Moussa Niakhaté dans son duel aérien, même s'il est légèrement bousculé. Le milieu de terrain achèvera les espoirs des Lions de la Teranga dans le temps additionnel de la prolongation, sur penalty (3-2, 120e+5).

"Je n'imagine pas la déception des Sénégalais"

Forcément, après une telle déconvenue, le Lyonnais avait du mal à trouver les mots devant la presse. "C'est cruel, oui. Nous sommes très déçus, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné. On menait de deux buts. À l'image du groupe, du vestiaire, c'est très compliqué. Nous sommes dévastés. On a tout donné. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs commises, sinon on serait qualifiés. Après la CAN, on aurait aimé offrir à nos supporters une belle Coupe du monde. Mais sur les quatre matchs, on n'a globalement pas été à la hauteur, on voulait faire mieux. On a tout de même affiché un bien meilleur visage sur cette rencontre, soulignait-il. Je n'imagine pas la déception des Sénégalais à Dakar, à travers la planète."

En vacances à présent, Moussa Niakhaté devra prendre le temps de couper après cette saison éprouvante en club et en sélection (près de 60 apparitions). Il en aura bien besoin, car il n'a pas pu souffler l'hiver dernier. Après, il reviendra à Décines pour reprendre la préparation en cours de route.