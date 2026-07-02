OL Lyonnes : quand auront lieu les matchs de Première Ligue ?

Multiplex le dimanche, des rencontres à 21 heures les samedis et dimanches... La LFFP a dévoilé la programmation générale de ses journées de Première Ligue.

Encore quelques heures de patience. Vendredi, nous prendrons connaissance du calendrier de la Première Ligue en 2026-2027. Avant de dévoiler l'ordre des confrontations d'OL Lyonnes, la LFFP a confirmé un autre point important : la programmation générale des journées de D1 pour l'exercice à venir. Et comme chez les garçons, il y a du changement. Auparavant, tous les week-ends ne se ressemblaient pas, avec parfois des matchs le vendredi, d'autres non, et des horaires fluctuants.

Canal + devrait avoir les deux meilleures affiches

Si l'instance s'en tient à ce qu'elle a communiqué, le multiplex qui avait lieu auparavant le samedi sera cette fois-ci le dimanche à 18 heures. On y retrouvera quatre affiches, toutes retransmises gratuitement sur la chaîne YouTube de la compétition. Les deux autres parties se disputeront à 21 heures les vendredis et les samedis. On devrait y observer plusieurs fois les Lyonnaises, puisque c'est Canal + qui diffusera ce qui ressemblera sans doute aux meilleures confrontations de la journée.

Le programme-type d'une journée de D1 :