Première Ligue : le calendrier d'OL Lyonnes connu le 3 juillet

Nous serons bientôt fixés. Le vendredi 3 juillet, OL Lyonnes découvrira son calendrier de Première Ligue pour la saison 2026-2027.

Une seule ambition, être de nouveau présent le week-end du 5 juin 2027 pour la finale de la Première Ligue. OL Lyonnes remet sa couronne en jeu à partir de septembre, et sera encore une fois l'immense favori à sa propre succession. Invaincu cette année en championnat, il espère réaliser un exercice du même acabit. Lancement des hostilités aux alentours du 5 septembre. Mais avant ça, la LFFP dévoilera son calendrier dans une semaine.

Quel adversaire pour OL Lyonnes lors de la 1re journée ?

Rendez-vous le vendredi 3 juillet à 14h30 pour la fin du suspense. Par quel adversaire commencera le club rhodanien ? Quand auront lieu les chocs face au PSG et au Paris FC ? Les supporters seront ainsi fixés, plus ou moins. Comme d'habitude, il faudra attendre plus précisément la programmation des journées afin de connaître précisément la date et l'horaire du match. Mais au moins, nous aurons un aperçu du menu pour 2026-2027.

Rappelons que la dernière rencontre de la phase de classement aura lieu le mardi 4 mai 2027. Les demi-finales se tiendront vers samedi 15 mai. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines avant de connaître le champion. Entre-temps, nous aurons eu la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).