Actualités
Les joueuses d’OL Lyonnes remportent la Première Ligue 2026 (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Première Ligue : le calendrier d'OL Lyonnes connu le 3 juillet

  • par Gwendal Chabas

    • Nous serons bientôt fixés. Le vendredi 3 juillet, OL Lyonnes découvrira son calendrier de Première Ligue pour la saison 2026-2027.

    Une seule ambition, être de nouveau présent le week-end du 5 juin 2027 pour la finale de la Première Ligue. OL Lyonnes remet sa couronne en jeu à partir de septembre, et sera encore une fois l'immense favori à sa propre succession. Invaincu cette année en championnat, il espère réaliser un exercice du même acabit. Lancement des hostilités aux alentours du 5 septembre. Mais avant ça, la LFFP dévoilera son calendrier dans une semaine.

    Quel adversaire pour OL Lyonnes lors de la 1re journée ?

    Rendez-vous le vendredi 3 juillet à 14h30 pour la fin du suspense. Par quel adversaire commencera le club rhodanien ? Quand auront lieu les chocs face au PSG et au Paris FC ? Les supporters seront ainsi fixés, plus ou moins. Comme d'habitude, il faudra attendre plus précisément la programmation des journées afin de connaître précisément la date et l'horaire du match. Mais au moins, nous aurons un aperçu du menu pour 2026-2027.

    Rappelons que la dernière rencontre de la phase de classement aura lieu le mardi 4 mai 2027. Les demi-finales se tiendront vers samedi 15 mai. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines avant de connaître le champion. Entre-temps, nous aurons eu la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).

    à lire également
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Lyonnes : le bilan des U19 championnes de France 2026

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Première Ligue : le calendrier d'OL Lyonnes connu le 3 juillet 16:20
    Mercato : cet attaquant lié à l'OL évoque son avenir 15:20
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    OL : des changements de numéro à venir 14:20
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Lyonnes : le bilan des U19 championnes de France 2026 13:30
    Michele Kang, présidente de l'OL
    Au-delà de Michele Kang, au moins 4 autres candidats étaient intéressés par l'OL 12:40
    Michele Kang et Michael Gerlinger, les dirigeants de l'OL
    Comment suivre la conférence de presse de l'OL ce vendredi 11:50
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    S'il va en Ligue des champions, l'OL amené à laisser une partie de ses droits TV ? 11:00
    Mercato : Mohamed Ouédraogo attendu la semaine prochaine à l'OL ? 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matt Turner
    Prêté par l'OL, Matt Turner a lancé sa Coupe du monde 09:25
    OL Lyonnes : Colleen Cruman, une nouvelle adjointe chez les U19 08:40
    Otobo, Garcia, Kango : trois jeunes défenseurs à suivre à l'OL 08:00
    Moussa Niakhaté au duel avec Kylian Mbappé lors de France - Sénégal
    Coupe du Monde : Niakhaté et le Sénégal peuvent-ils stopper l'hémorragie défensive ? 07:30
    Malo Gusto face à Fabian Ruiz lors de Chelsea - PSG
    Mercato : Chelsea demande une fortune pour Gusto, des regrets pour l'OL 25/06/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les dates de la saison des U19 en 2026-2027 25/06/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : le programme des amicaux en juillet 25/06/26
    Mads Bidstrup, joueur du RB Salzburg
    Mercato : Bidstrup à l'OL durant le week-end ? 25/06/26
    Ambre Ouazar a signé jusqu'en juin 2028 avec OL Lyonnes
    Mercato : Ambre Ouazar signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes 25/06/26
    Amos Youga, formé à l'OL et invité de TKYDG
    Formé à l'OL Académie et passé par TKYDG, Amos Youga participe au stage UNFP 25/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut