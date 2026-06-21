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Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone – OL Lyonnes (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

OL Lyonnes débutera la Ligue des champions les 22 ou 23 septembre 2026

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Qualifié d'office pour la Ligue des champions, OL Lyonnes connaîtra ses adversaires début septembre. Pour le premier match, rendez-vous le 22 ou le 23 du même mois.

    Elles n'ont qu'une hâte. Après les vacances et le retour à l'entraînement le 27 juillet, les joueuses d'OL Lyonnes seront concentrées sur une chose, aller à Varsovie (Pologne) le dernier week-end de mai 2027 pour la finale de la Ligue des champions. Battu par le FC Barcelone 4 à 0 sur l'édition 2026, le groupe de Jonatan Giráldez veut sa revanche l'an prochain. Évidemment, ce ne sera pas simple de revenir à ce stade de l'épreuve. Mais le club a de l'ambition et souhaite valider le quadruplé la saison prochaine.

    Pour ça, il devra déjà bien négocier la phase de classement. Comme lors de cet exercice, les Rhodaniennes disputeront six affiches, trois à l'extérieur, trois à domicile. Tête de série, l'équipe suivra le tirage au sort qui aura lieu début septembre (l'UEFA annonce la date du 4). Ensuite, elle patientera trois semaines, avant le lancement des hostilités. Rendez-vous le 22 ou le 23 septembre pour la première rencontre.

    De beaux noms déjà qualifiés

    On a également connaissance des cinq autres dates à cocher sur le calendrier. 30 septembre/1er octobre, 28/29 octobre, 10/11 novembre, 18/19 novembre et 16 décembre. La phase à élimination directe, elle, se déroulera à partir de 2027. Quels seront les potentiels adversaires des Lyonnaises ? Le Barça, Manchester City, Arsenal, le Paris FC, le Bayern Munich, la Roma, Benfica et Häcken, vainqueur de l'Europa Cup.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - dim 21 Juin 26 à 19 h 02

      On va voir comment tout ce beau monde ce sont renforcés , m'étonnerait que Laporta nous cède la couronne , curieux de voir aussi comment il va pallier le départ d'une ses ballons d'or.......

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