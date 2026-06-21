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Manny Allegret, joueur de Grenoble (@Instagram du joueur)

Mercato : passé par l'OL Académie, Manny Allegret signe à Grenoble

  • par Gwendal Chabas

    • À 19 ans, Manny Allegret est de retour dans un club professionnel. N'ayant pas eu sa chance avec la réserve de l'OL, le milieu offensif revient à Grenoble, où il a commencé sa préformation.

    Retour dans son Isère natale pour Manny Allegret. Le jeune footballeur de la génération 2006 se voit offrir une seconde chance dans une formation professionnelle. Une deuxième possibilité pour lui d'intégrer le haut niveau. En effet, le milieu offensif a passé cinq ans à l'Olympique lyonnais, de 2019 à 2024. Il était arrivé à l'Académie en provenance de Grenoble, où il avait débuté sa préformation.

    5 buts sur les 10 derniers matchs de N2 au Goal FC

    Mais au sortir de la saison 2023-2024, le joueur de 19 ans s'était vu indiquer la porte. Il avait rebondi dans la région, au GOAL FC, en National 2. Il s'y est révélé, avec 10 titularisations et 17 apparitions au total en championnat durant l'exercice 2025-2026. Il a surtout très bien fini, avec 5 buts au cours des 10 dernières rencontres. On y ajoute une passe décisive.

    De quoi se faire remarquer à l'étage au-dessus. Pour 2026-2027, il évoluera dans son premier club, le GF38. Il basculera en Régional 1 dans un premier temps avec le groupe Pro 2. Mais on peut penser qu'il espère avoir l'opportunité de se frayer une place avec les grands, en Ligue 2, au fil des mois. Reculer pour mieux sauter, en quelque sorte.

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