Mercato : Romain Segui (ex-OL Lyonnes) quitte le Mexique

Après une année au Mexique, Romain Segui quitte le club de Toluca. Celui où évoluent Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.

Il a passé 13 ans à l'Olympique lyonnais, de 2010 à 2023. Une longue période de sa vie professionnelle durant laquelle Romain Segui a notamment occupé le rôle de préparateur physique d'OL Lyonnes durant quatre saisons. Auparavant, il a aussi œuvré au sein du centre de formation lyonnais. Voilà trois ans, il est parti pour le RWD Molenbeek, où il est resté jusqu'en mai 2025. Il s'est ensuite envolé pour une nouvelle mission, au Mexique.

Défaite en demie du championnat

En juin 2025, le technicien a pris la direction du Deportivo Toluca, où il a retrouvé deux anciennes Rhodaniennes. Il travaillait auprès d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, qu'il avait déjà côtoyées à Lyon. Il était également sous les ordres de Patrice Lair (2025-2026). Un an après son arrivée, il a annoncé qu'il quittait l'équipe mexicaine, demi-finaliste du championnat en mai dernier. Une double confrontation largement dominée par le Club America (7 à 1 à l'aller et 4-3 au retour).

Sur son compte LinkedIn, Romain Segui a remercié "les joueuses, le staff, le club et les supporters pour cette aventure incroyable ! Merci au Mexique pour son accueil, sa culture exceptionnelle et la chaleur de son peuple. Cette expérience m’aura fait grandir, tant humainement que professionnellement", conclut-il. Il n'a pas encore indiqué dans quel projet il se lancera à l'avenir.