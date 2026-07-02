L'OL vient d’officialiser le transfert de Julien Duranville. L'ailier belge de 20 ans, en provenance du Borussia Dortmund, s'engage jusqu'en 2031 avec le club rhodanien.

Alors qu'Afonso Moreira a été transféré vers le Bayer Leverkusen, l'OL a rapidement trouvé son successeur. L'affaire s'est conclue entre 5 et 8,5 millions d'euros selon les bonus (3,5 M€). L'opération comprend aussi un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future. Julien Duranville a paraphé un contrat jusqu'en juin 2031 avec sa nouvelle formation. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football dans son pays, il s'était révélé très jeune à Anderlecht avant de rejoindre Dortmund à seulement 16 ans. Le club allemand avait alors investi plusieurs millions d'euros pour attirer celui qui était présenté comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Un talent freiné par les blessures

Capable d'évoluer sur les deux ailes, l'attaquant possède un profil explosif. Très rapide, percutant dans les un-contre-un et à l'aise dans le dribble, il s'est toutefois heurté à plusieurs blessures depuis son arrivée en Allemagne. Barré par la concurrence dans la Ruhr, l'international Espoirs a été prêté au FC Bâle lors de la seconde partie de la saison. En Suisse, il a retrouvé du temps de jeu avec 17 apparitions, pour deux buts et une passe décisive.

À l'Olympique lyonnais, Duranville viendra apporter de la concurrence à Malick Fofana. Son profil de joueur de couloir, capable d'éliminer et de prendre la profondeur, correspond aux qualités recherchées par Paulo Fonseca. À seulement 20 ans, le Belge représente avant tout un pari sur l'avenir. L'OL parviendra-t-il à faire éclore ce diamant brut ? Après Kaïl Boudache le 15 juin et Mads Bidstrup mercredi, il avance en tout cas très vite sur son mercato.