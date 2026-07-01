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Khalis Merah lors de Real Betis - OL
Khalis Merah lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : déjà un blessé dans les rangs lyonnais

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Au deuxième jour de la reprise, un milieu de terrain lyonnais s'est blessé à la cheville. À un mois du premier match officiel, Khalis Merah est incertain pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

    La saison dernière, cet aspect avait déjà grandement pénalisé l'Olympique lyonnais, surtout offensivement. On se souvient de cette période entre l'hiver et le printemps durant laquelle Ernest Nuamah, Malick Fofana, Pavel Šulc, Afonso Moreira, puis Rémi Himbert, garnissaient les rangs de l'infirmerie. Lui y avait échappé pour son premier exercice avec les professionnels. Mais mardi, Khalis Merah s'est blessé à l'entraînement, lors du deuxième jour de reprise.

    Absent jusqu'à début août

    Une information confirmée par plusieurs sources, et révélée par Borgia_OL, bien au fait de l'Académie et des jeunes Rhodaniens. Suite à un duel avec un coéquipier, il s'est fait une entorse à une cheville. Conséquence de ce choc, il sera absent durant environ un mois. Or, cela nous conduit jusqu'au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, qui se déroulera les 4 ou 5 et le 11 août. Le milieu de terrain est donc très incertain pour ce rendez-vous, au moins pour l'aller.

    Un coup d'arrêt pour le Majolan, qui a énormément travaillé cet été à Lyon. Il s'était affûté avant de retrouver ses coéquipiers. Mais ce n'est sûrement que partie remise pour le Gone de 19 ans qui a participé à 32 rencontres en 2025-2026. On l'a notamment beaucoup vu au début, puis à la fin de la saison. De retour début août, il pourra étrenner son nouveau numéro symbolique, le 18, pour le lancement de la Ligue 1, voire une ou deux affiches européennes si tout se passe bien.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 1 Juil 26 à 8 h 04

      Franchement je comprends pas comment c'est possible après seulement 2 jours de reprise, et le pourquoi Molebe y est aller comme un bourrin au point que Merah soit sur le flanc 1 mois minimum

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mer 1 Juil 26 à 8 h 09

      C'est la faute à pas de chance , mais si tu ne mets pas de l'intensité aux entrainements , tu es largué par ton coach , les titularisations elles se méritent et ça commence par la prépa.
      Il va vite revenir , jeune ça cicatrise plus vite.....

      Signaler

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