Titulaire lors des trois rencontres du Sénégal depuis le début de la Coupe du monde, Moussa Niakhaté s'est imposé comme l'un des hommes de base de Pape Thiaw. Le défenseur de l'OL fait partie des rares joueurs de champ sénégalais à avoir disputé l'intégralité de la phase de groupes.

Avec 270 minutes jouées, le Lyonnais affiche le temps de jeu le plus élevé de la sélection aux côtés de Sadio Mané et de Krépin Diatta. Idrissa Gueye est le seul autre joueur à avoir disputé la quasi-intégralité des trois confrontations, mais Pape Thiaw l'a remplacé à la 87e minute contre les Bleus. Le sélectionneur sénégalais n'a donc jamais sorti son défenseur central depuis le début du tournoi.

Aligné face à la France (1-3), la Norvège (2-3) puis l'Irak (5-0), Moussa Niakhaté a disputé l'entièreté des trois rencontres. Le cadre de l'OL a notamment participé au dernier large succès qui a permis aux Lions de la Teranga de décrocher leur qualification pour les 16es de finale. Le footballeur de 30 ans confirme ainsi son importance au sein de son équipe nationale.

Face à la Belgique ce mercredi

Alors que Kalidou Koulibaly a été laissé sur le banc face aux Irakiens après des prestations compliquées lors des deux premiers matchs, l'ancien de Nottingham Forest a conservé sa place dans le onze. L'entraîneur avait d'ailleurs expliqué avoir privilégié "l'équipe" au moment d'écarter son capitaine. Déjà cadre lors de la CAN 2025, le Rhodanien s'impose aujourd'hui comme l'un des leaders défensifs du Sénégal.

Contre la Belgique ce mercredi soir en 16es de finale (22 heures), il devrait de nouveau débuter dans l'axe. Une quatrième titularisation consécutive qui confirmerait son statut de joueur de champ le plus utilisé de la sélection depuis le début du Mondial, à égalité avec Sadio Mané et Krépin Diatta.