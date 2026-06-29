Coupe du monde : le programme des joueurs de l'OL en 16es

Sur les six Lyonnais engagés, cinq participeront aux 16es de finale de la Coupe du monde. C'est Moussa Niakhaté qui lancera les hostilités.

Seul Pavel Šulc a donc quitté la compétition. Parmi les six footballeurs de l'OL au Mondial, le Tchèque est le seul à ne pas avoir franchi la phase de poules. Une énorme déception pour l'attaquant et son pays qui revenaient en Coupe du monde 20 ans après sa dernière confrontation. Pas de 16es de finale donc pour la Tchéquie, et déjà les vacances pour le joueur de 25 ans. Au contraire de ses coéquipiers, qui disputeront de belles affiches.

C'est Moussa Niakhaté qui sera le premier à entrer sur le terrain. Il faudra tout de même patienter jusqu'au mercredi 1er juillet avec le duel entre le Sénégal et la Belgique. Coup d'envoi à 22 heures. Malgré leur statut de moins bon 3e, les Lions de la Téranga pourraient avoir leurs chances, car les Belges de Rudi Garcia n'ont pas non plus démontré qu'ils faisaient partie des favoris de l'épreuve.

Combien de Lyonnais en 8es ?

Dans la foulée, le jeudi à 2 heures du matin, les États-Unis avec Matt Turner affronteront la Bosnie-Herzégovine. Objectif 8es de finale pour les Américains à domicile. Autre opposition assez équilibrée sur le papier, le Portugal - Croatie avec Duje Caleta-Car à 1 heure du matin le vendredi. Le défenseur, à moins d'une surprise du sélectionneur Zlatko Dalić, assistera à ce choc sur le banc. Il ne compte aucune minute dans le tournoi jusqu'à présent.

Enfin, le samedi matin, l'Argentine de Nicolas Tagliafico et le Ghana d'Ernest Nuamah défieront respectivement le Cap-Vert (à minuit) et la Colombie (à 3 heures). Si l'Albiceleste sera largement favorite, les Ghanéens auront fort à faire pour sortir les Colombiens qui font partie des bonnes équipes du début de la Coupe du monde.

Les 16es de finale des Lyonnais