Elle ne pouvait forcément pas trop en dire. Vendredi, lors de son allocution, Michele Kang s'est exprimée sur les dossiers de la multipropriété et John Textor. On comprend que ces sujets sont particulièrement délicats.

John Textor n'a pas pu s'empêcher d'attaquer Michele Kang et Michael Gerlinger. Mardi dernier, alors que l'OL annonçait la prise de pouvoir de l'Américaine via notamment un rachat des parts de son compatriote, l'ancien propriétaire publiait un communiqué cinglant. Désormais écarté de tout pouvoir, il a visiblement du mal à accepter les événements qui se déroulent depuis un an au sein d'Eagle Football. D'ailleurs ces contentieux font l'objet de plaintes qui pourraient se régler devant un tribunal.

En attendant, Michele Kang a réagi à tout ça vendredi. Elle n'en a évidemment pas trop dit, affirmant avoir fait ce qui lui semblait nécessaire. "Un nouveau leader prend ses responsabilités. Vous regardez et vous auditez ce dont vous avez hérité. Et même si j'avais succédé au meilleur CEO du monde, j'aurais fait la même chose, c'est mon travail. Il faut donc analyser si cette entreprise a respecté les règles. Il y avait des choses complexes, des problèmes de financement. Nous devions vérifier que l'on suivait bien les consignes de l'AMF (Autorité des marchés financiers, NDLR). Il fallait de l'indépendance pour observer tout ça, et on a été voir les meilleurs experts, a-t-elle assuré. Ils ont accédé à toutes les données, parlé aux différentes parties et nous ont soumis leurs recommandations."

"Botafogo nous doit de l'argent, mais c'est complexe"

En revanche, elle a refusé de commenter les sorties publiques de son prédécesseur. "Ce n'est pas à moins de faire des jugements. Une des choses que nous avons faites, c'est de nettoyer une partie de la situation. On a dévoilé nos chiffres, il y a des investigations et les autorités s'en sont occupées. Je pense que ce n'est pas approprié d'en parler dans les médias pour influencer l'enquête. Il n'y a rien de personnel. En tant que PDG, j'ai fait ce que j'avais à faire", a-t-elle martelé.

Quid des relations avec Botafogo et le RWD Molenbeek ? Aujourd'hui, l'enjeu est surtout de faire la lumière sur les transactions et opérations menées ces dernières années. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Il va falloir que nos avocats nous aident. Eagle Bidco est toujours dans le processus d'administration. Leur objectif est de monétiser leurs actifs autant que possible. Nous sommes désormais étrangers à tout ça, mais je pense que l'opération doit se compléter d'une manière ou d'une autre. En tant que club, on aimerait bien qu'ils reviennent à leur propre histoire, a confié Michele Kang. Nous soutenons tout ça, et une fois que certaines décisions seront prises à Botafogo, on pourra parler. D'un point de vue financier, il est très difficile de dire ce qui va bien ou moins bien selon nos comptes. Cela démontre clairement que Botafogo nous doit de l'argent, mais c'est complexe."