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Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
Corentin Tolisso buteur lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : qui sont les joueurs présents à la reprise ce lundi ?

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Les vacances touchent à leur fin du côté de l'Olympique lyonnais. Un groupe d'une bonne vingtaine de joueurs, notamment des jeunes, retrouve le centre d'entraînement de Décines. En attendant les mondialistes.

    Plusieurs internationaux disputent encore la Coupe du monde, mais cela n'empêche pas Paulo Fonseca d'avoir un groupe assez étouffé de 26 footballeurs pour la reprise ce lundi. Un effectif mêlant cadres, retours de prêts et éléments tout juste sortis du centre de formation. En attendant le retour de Pavel Šulc, probablement mi-juillet, l'OL abordera avec ces joueurs-là les premiers amicaux.

    Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Orel Mangala ou encore Malick Fofana reviennent dès à présent à Décines. On notera aussi les premiers pas de Kaïl Boudache, la recrue rhodanienne en provenance de Nice. Chez les jeunes, Melvyn Otobo est présent, tout comme Steeve Kango, Rémy Himbert, Alejandro Gomes Rodríguez et Enzo Molebe. En revanche, Angel Garcia, blessé en fin de saison dernière, reprendra avec la réserve la semaine prochaine.

    Selon Le Progrès, la liste des Lyonnais présents pour les tests physiques de présaison est la suivante :

    Gardiens : Greif, Descamps, Diarra, Bengui.

    Défenseurs : Abner, Kamara, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Otobo.

    Milieux : Akouokou, De Carvalho, Diawara, Hamdani, Mangala, Merah, Morton, Nartey, Tessmann, Tolisso.

    Attaquants : Boudache, Fofana, Gomes Rodriguez, Himbert, Molebe.

    Ce contingent évoluera au cours des semaines à venir avec les retours des internationaux et l'avancée du mercato estival. L'OL est l'un des quatre clubs de Ligue 1 à reprendre l'entraînement dès ce 29 juin, avec Lorient, Rennes et Troyes. Dans son viseur, la préparation du troisième tour préliminaire de Ligue des champions début août.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      tigana66 - lun 29 Juin 26 à 11 h 59

      Un grand merci à Afonso qui a permis à l'OL de passer la DNCG sans trop d'encombre.

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