Attendus à Décines ce lundi 29 juin, les joueurs de l'OL vont lancer leur préparation estivale. Entre matchs amicaux, stage en Allemagne et troisième tour préliminaire de Ligue des champions, le programme s'annonce chargé.

Après plusieurs semaines de vacances, les Lyonnais vont retrouver le chemin du centre d'entraînement. Les joueurs non concernés par les sélections nationales sont attendus ce lundi pour la reprise officielle, avec au programme les traditionnels tests physiques avant les premiers entraînements collectifs. Cette préparation ne laissera guère de répit aux hommes de Paulo Fonseca. Dès le 8 juillet, l'OL disputera son premie duel amical de l'été face au Mâcon 71 à Décines. Trois jours plus tard, les Rhodaniens recevront le FC Saint-Gall, toujours à huis clos. Les supporters retrouveront les joueurs le 15 juillet lors du premier rendez-vous ouvert au public à Bourgoin-Jallieu contre le Servette FC.

Un mois de juillet chargé avant l'Europe

Après ces premières rencontres, l'OL prendra la direction de l'Allemagne pour un stage de préparation du 19 au 24 juillet. Le groupe rhodanien poursuivra ensuite sa montée en puissance avec un déplacement en Andalousie le 29 juillet pour affronter le Real Betis à Cadix. L'objectif de cette préparation est clair : arriver dans les meilleures conditions possibles pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Quatrième de Ligue 1 la saison passée, il devra franchir cette étape pour espérer rejoindre la phase de classement de la compétition. Le match aller aura lieu les 4 ou 5 août, avec un retour une semaine plus tard. Une double confrontation qui lancera véritablement la saison de l'OL et qui conditionnera une grande partie de l'exercice 2026-2027.

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