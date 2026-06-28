Alors que la valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1, l'OL fait figure d'exception. Avec le PSG, Rennes et Le Havre, le club lyonnais est l'un des quatre seuls pensionnaires de l'élite à conserver son technicien, en dehors des promus.

Paulo Fonseca s'apprête à débuter sa deuxième saison complète sur le banc lyonnais. Arrivé en janvier 2025, le Portugais a conservé la confiance de la direction malgré les bouleversements intervenus au sein du club. Cette continuité apparaît aujourd'hui comme une exception en Ligue 1.

Une Ligue 1 largement renouvelée

Lille, Lens, Nice, Toulouse, Auxerre, Angers, Lorient et Brest aborderont l'exercice 2026-2027 avec un nouveau technicien à leur tête. Monaco et Strasbourg connaîtront également des bouleversements sur leur banc. Du côté du Paris FC et de Marseille, Antoine Kombouaré et Habib Beye devraient eux aussi laisser leur place. Au final, seuls :

l' OL avec Paulo Fonseca ;

avec Paulo ; le PSG avec Luis Enrique ;

avec Luis ; Rennes avec Franck Haise ;

avec Franck ; Le Havre avec Didier Digard ;

avec Didier ; Le Mans avec Patrick Videira

avec Patrick Troyes avec Stéphane Dumont

conserveraient leur entraîneur.

Un avantage avant la Ligue des champions ?

Cette stabilité pourrait constituer un avantage pour l'OL, au moins au début du championnat. Contrairement à une grande partie de ses concurrents, les Rhodaniens retrouvent un coach qui connaît déjà son groupe, son environnement et les exigences du haut niveau. Dans un été marqué par le changement de gouvernance et les nombreux mouvements en Ligue 1, Paulo Fonseca fait ainsi figure d'exception.