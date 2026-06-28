Formé à l'OL, Jordy Gaspar figure dans le groupe de l'UNFP FC cet été. L'ancien latéral lyonnais tentera de retrouver un club aux côtés de plusieurs joueurs expérimentés actuellement sans contrat.

Parmi les footballeurs présents au sein du groupe de l'UNFP FC, les supporters lyonnais retrouveront un visage famillier. Formé à l'Académie de l'OL, Jordy Gaspar participe à la préparation estivale organisée pour les éléments libres afin de retrouver un projet professionnel. Arrivé à Lyon en 2008, le latéral droit avait gravi les échelons du centre de formation, jusqu'à effectuer ses débuts avec l'équipe première. Il avait notamment disputé une rencontre de Ligue des champions face au Séville FC en septembre 2016, avant de quitter son club formateur à l'été 2017.

Plusieurs joueurs expérimentés présents

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Jordy Gaspar cherche un nouveau défi après ses passages à Monaco, au Cercle Bruges, à Grenoble ou encore à Pau. Cette préparation pourrait lui permettre de relever un nouveau défi avant le début de la saison. L'ancien Rhodaniens est bien accompagné durant ce mois et demi d'entraînements. Il évoluera notamment aux côtés d'Amos Youga, lui aussi passé par la formation lyonnaise. Les deux hommes joueront sous la direction de Cris, un autre visage bien connu dans la région.

Florentin Pogba, Vincent Koziello, Alexandre Oukidja ou encore Fabrice Nsakala figurent également dans le groupe. Cet effectif défiera plusieurs écuries françaises : Quevilly, Dijon, Valenciennes, Orléans, Lorient ou encore Le Havre entre juillet et août. L'occasion de relancer sa carrière pour les 26 participants au stage.