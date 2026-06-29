OL : les derniers résultats des Lyonnais au Mondial

Ce week-end, bon nombre de Lyonnais ont disputé la dernière journée de la phase de poules du Mondial. Ils seront cinq au prochain tour.

Le Mondial a pris un autre tournant dimanche avec le premier 16e de finale. Le Canada, vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0, sera au rendez-vous des 8es de finale. Avant ça, le week-end avait permis à certaines nations de jouer leur ultime match de la phase de groupes. Pour les Lyonnais présents au Mondial, cette 3e journée fut plutôt une réussite. Hormis Pavel Šulc avec la Tchéquie, tous sont qualifiés et poursuivent l'aventure au moins pour quelques jours de plus.

Vendredi, le Sénégal de Moussa Niakhaté a fait le travail. Après deux revers contre la France (1-3) et la Norvège (2-3), les Sénégalais devaient l'emporter très largement pour espérer finir parmi les meilleurs 3es. Mission accomplie de justesse, à la faveur d'un 5-0 infligé à l'Irak. Les coéquipiers du défenseur central, qui a participé à l'ensemble des rencontres, sont la dernière équipe à passer en 16es, où ils défieront la Belgique le 1er juillet.

Caleta-Car pour l'instant en spectateur, Nuamah décisif, en vain

Dans l'ordre chronologique, c'était ensuite à Ernest Nuamah et au Ghana d'entrer en jeu, contre la Croatie de Duje Caleta-Car. À nouveau remplaçant, l'ailier a participé aux 20 dernières minutes et s'est signalé par une passe décisive sur l'égalisation ghanéenne quelques secondes plus tard. Mais les Croates avaient absolument besoin de gagner pour passer, et Nikola Vlasic a marqué le but victorieux à la 83e minute (2-1), permettant à sa formation d'arracher la deuxième place. Les deux pays verront la phase à élimination directe, les Black Stars affronteront la Colombie (04/07), les Vatreni eux se mesureront au Portugal (03/07). À noter que Duje Caleta-Car n'a pas encore eu le droit à la moindre minute dans la compétition.

Enfin, l'Argentine a rejoint la France et le Mexique, les trois seules sélections comptant trois victoires. Les Argentins, avec un Nicolas Tagliafico titulaire, ont battu la Jordanie 3 à 1 grâce à un nouveau but de Leo Messi, notamment. Les champions du monde en titre arrivent donc en confiance pour leur 16e de finale. Ils croiseront la route du Cap-Vert dans la nuit de vendredi à samedi. Une opposition a priori dans leurs cordes.