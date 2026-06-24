Actualités Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été 24 juin 2026 À 12:05 par Gwendal Chabas Un 4e match amical est programmé par l'OL cet été. Il fera de nouveau face au Real Betis, comme en Ligue Europa cette saison. Plus d'informations à suivre... à lire également Le sportif de nouveau au centre des débats à l'OL ? OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028 L'OL Groupe bientôt de retour ? De la relégation à la prise de pouvoir de Michele Kang, tout a changé en un an à l'OL