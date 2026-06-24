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Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été

  • par Gwendal Chabas

    • Un 4e match amical est programmé par l'OL cet été. Il fera de nouveau face au Real Betis, comme en Ligue Europa cette saison.

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