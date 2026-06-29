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Michele Kang, propriétaire de l’OL (@O&L)

OL : Philippe Diallo salue l'investissement de Michele Kang

  • par Gwendal Chabas

    • Depuis la semaine dernière, l'OL a une nouvelle propriétaire. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a salué la prise de pouvoir de Michele Kang.

    C'est peut-être le mouvement majeur à l'OL cet été. On ne parle pas d'un transfert, mais d'un bouleversement de l'actionnariat. L'OL est sorti de la multipropriété, pour être repris par Michele Kang. Auparavant prêteuse pour John Textor, la voilà maintenant seule cheffe à bord. Présidente depuis l'été 2025, elle est désormais la patronne après avoir activement œuvré à le préserver d'une relégation administrative. Un changement salué par Philippe Diallo.

    "On aurait pu perdre ce club très important"

    Le président de la Fédération française de football s'est exprimé sur ce rachat dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Je remercie Michele Kang pour les efforts financiers qu'elle a consentis afin de sauver l'Olympique lyonnais. On aurait pu perdre ce club très important, a-t-il déclaré. Je me réjouis également de la poursuite de son investissement."

    Les Rhodaniens ne sont pas encore sortis de la galère, mais ils ont globalement remonté la pente. Néanmoins, et comme les dirigeants ont pu le rappeler vendredi, il faudra encore plusieurs années avant de ressortir la tête de l'eau. L'OL avance dans le bon sens, mais il n'est pas arrivé au bout du chemin.

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